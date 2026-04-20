El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que "esta noche" se firmará un acuerdo con Irán en Islamabad. Así lo informó este lunes Fox News. La declaración marca una aceleración inesperada en un proceso diplomático que se venía gestando desde hace tiempo.

El vicepresidente JD Vance y la delegación estadounidense llegarán a la capital paquistaní "dentro de unas horas" para participar en las conversaciones de paz, según informó el New York Post. El propio Trump, en una breve entrevista, confirmó que el equipo ya estaba en camino hacia Islamabad con el objetivo de iniciar una segunda ronda de negociaciones con Irán.

En paralelo a los movimientos de la delegación norteamericana, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, y su par pakistaní, Mohammad Ishaq Dar, intercambiaron este lunes posiciones sobre los últimos desarrollos regionales. El encuentro incluyó cuestiones relativas al alto el fuego entre Teherán y Washington, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

El escenario diplomático se configura así con Pakistán como sede neutral de un diálogo que podría redefinir las relaciones entre Washington y Teherán. Si el acuerdo se concreta en las próximas horas tal como anticipa Trump, representaría uno de los avances más significativos en la relación bilateral de las últimas décadas, con implicancias directas para la estabilidad en toda la región.