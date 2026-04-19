El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de violar el alto el fuego tras presuntos ataques en el estratégico Estrecho de Ormuz y lanzó una fuerte advertencia sobre posibles represalias militares. El mensaje fue publicado en su cuenta de Truth Social, en medio de una creciente tensión en Medio Oriente.

Según expresó Trump, Irán habría disparado contra embarcaciones internacionales, incluyendo un buque francés y un carguero del Reino Unido, lo que calificó como una “violación total” del acuerdo vigente. Además, sostuvo que representantes estadounidenses viajarán a Islamabad, en Pakistán, para continuar las negociaciones diplomáticas en busca de una salida al conflicto.

En su publicación, el mandatario también se refirió al impacto económico del cierre del estrecho, uno de los principales corredores energéticos del mundo. “Ellos pierden 500 millones de dólares al día”, afirmó, al tiempo que aseguró que Estados Unidos no se vería afectado y que incluso se redireccionan cargamentos hacia puertos como Texas, Luisiana y Alaska.

Sin embargo, el tono del mensaje escaló hacia una advertencia directa: Trump aseguró que, si Irán no acepta un acuerdo, Estados Unidos podría atacar infraestructura crítica del país. “Destruiremos todas las centrales eléctricas y todos los puentes”, escribió, y agregó: “Se acabó la amabilidad”.

El mensaje se enmarca en un contexto de alta tensión geopolítica, con el Estrecho de Ormuz como uno de los puntos más sensibles del comercio global de petróleo. Las declaraciones de Trump generan preocupación internacional por una posible escalada del conflicto en la región.