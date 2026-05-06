El presidente Donald Trump anunció una pausa en el "Proyecto Libertad", la operación militar lanzada para escoltar barcos a través del estrecho de Ormuz, con el objetivo de dar espacio a un posible acuerdo de paz con Irán. "Aunque el bloqueo permanecerá plenamente vigente, el Proyecto Libertad será pausado durante un breve período para ver si es posible concretar y firmar el acuerdo", escribió en Truth Social. En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que la fase ofensiva de la guerra —denominada Operación Epic Fury— había concluido formalmente. Fuentes estadounidenses señalaron que la decisión de Trump de frenar la operación en Ormuz se basó en el progreso concreto de las conversaciones, describiendo este como "el momento en que las partes habían estado más cerca de un acuerdo desde que comenzó la guerra".

Lo que se negocia es un memorando de entendimiento de una página y 14 puntos, trabajado por los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner con funcionarios iraníes, tanto directamente como a través de mediadores. El documento declararía el fin de la guerra e iniciaría un período de 30 días de negociaciones sobre un acuerdo más detallado. Entre sus disposiciones centrales figura el compromiso de Irán de establecer una moratoria sobre el enriquecimiento nuclear —cuya duración se negocia activamente entre los 12 y los 15 años, lejos aún de los 20 que exigía Washington y los 5 que ofrecía Teherán—, aceptar inspecciones sorpresa de la ONU y retirar su uranio altamente enriquecido del país, una condición que Irán había rechazado hasta ahora. A cambio, Estados Unidos levantaría gradualmente las sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní confirmó a Reuters que Teherán está "evaluando" la propuesta, y la sola expectativa de un acuerdo generó una caída de más del 5% en el precio del petróleo.

El optimismo, sin embargo, convive con dosis importantes de escepticismo. La Casa Blanca reconoció que el liderazgo iraní está dividido y que forjar un consenso entre sus distintas facciones puede resultar difícil. El propio Rubio, al tiempo que describió avances concretos, calificó a algunos líderes iraníes de "locos de atar" y admitió que no estaba claro si llegarían a un acuerdo. Funcionarios estadounidenses habían expresado optimismo en rondas anteriores de negociación sin llegar a resultados concretos, y el memorando en discusión deja abierta la posibilidad de una guerra renovada si las negociaciones del período de 30 días fracasan. Washington espera respuestas de Teherán sobre los puntos clave en las próximas 48 horas, un plazo que convertirá los próximos dos días en los más decisivos del conflicto desde que comenzó en febrero.