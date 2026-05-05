La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que responderá con firmeza a cualquier barco que se desvíe de la ruta aprobada por la República Islámica a través del estrecho de Ormuz. “Advertimos a todos los buques que planean transitar por el estrecho de Ormuz que el único paso seguro es el corredor previamente anunciado por Irán. Cualquier desvío de buques a otras rutas es peligroso y provocará una firme respuesta de la armada de la Guardia Revolucionaria iraní”, dice un comunicado difundido por la televisión estatal, según CBS News.

La advertencia se produjo el segundo día de un esfuerzo estadounidense por facilitar el tránsito de buques comerciales a través de la vía marítima, que Irán cerró en respuesta a la guerra entre Estados Unidos e Israel.

Por otra parte, Irán puso en marcha un nuevo mecanismo para regular el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Según el informe de la cadena estatal iraní Press TV, con el nuevo sistema, todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz recibirán un correo electrónico de una dirección vinculada a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) informándoles de las nuevas normas y reglamentos de paso.

Los barcos están obligados a obtener un permiso de tránsito antes de cruzar la vía fluvial, uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo para el transporte marítimo de petróleo. Según el informe, la iniciativa fue descrita como “un sistema de gobernanza soberana y ya está en funcionamiento en el estrecho de Ormuz”.