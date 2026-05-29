El presidente Donald Trump se encuentra reunido en la Sala de Situación de la Casa Blanca junto a su equipo de asesores para tomar una decisión definitiva sobre el acuerdo de paz con Irán. El propio mandatario confirmó el encuentro a través de una extensa publicación en su red social Truth Social donde anticipó que el cónclave servirá para fijar la postura final de Washington. Entre las condiciones innegociables plasmadas por el gobierno estadounidense se destaca la exigencia de que Teherán firme un compromiso absoluto de no poseer jamás un arma o bomba nuclear, marcando una línea roja definitiva en las negociaciones.

El plan delineado por la Casa Blanca pone un foco de urgencia en la crisis energética global mediante la orden de reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz, estableciendo que el tráfico marítimo fluya sin peajes ni restricciones operativas. Para lograrlo, la administración Trump exige que las minas sembradas por las fuerzas iraníes en la vía fluvial sean completamente retiradas. Como contrapartida, Estados Unidos se compromete a levantar el bloqueo naval que mantiene sobre el canal, lo que permitiría a las decenas de buques comerciales que permanecen atrapados reanudar su navegación y normalizar el comercio de hidrocarburos.

Respecto al programa atómico, la propuesta estipula que las reservas de uranio altamente enriquecido que posee Irán serán extraídas directamente por personal estadounidense y destruidas en una operación coordinada entre ambas naciones. En el plano económico, el mandatario fue categórico al advertir en sus redes que "no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso", una referencia directa a que el alivio financiero y el desbloqueo de fondos para la República Islámica quedarán suspendidos hasta que se verifique el cumplimiento estricto de cada uno de los puntos del tratado.