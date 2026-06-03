El presidente Donald Trump sorprendió con una serie de revelaciones en el podcast del New York Post que redefinen el estado real de las negociaciones con Irán y la tensión con Israel. El mandatario confirmó que llamó "loco" al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una conversación telefónica, admitiendo que se molestó porque los bombardeos israelíes contra Hezbolá en el Líbano complican las negociaciones de paz de Washington con Teherán. Pese a ello, minimizó el entredicho: "Hemos trabajado muy bien juntos. Me gusta mucho Bibi. Y trabajo muy bien con él", afirmó, usando el apodo del premier israelí. La filtración del insulto había circulado en medios internacionales y Trump optó por confirmarlo antes que desmentirlo, en un gesto que revela la profundidad real de la fricción entre ambos aliados sobre el ritmo y los límites de la guerra.

En el mismo reportaje, Trump abrió una puerta diplomática inédita al expresar su disposición a reunirse con el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei. "Me gustaría reunirme. Nos estamos llevando bastante bien. Probablemente me reúna con él en algún momento", declaró, en una afirmación que contrasta con el tono beligerante que ha dominado su retórica sobre Irán en las últimas semanas. Trump también reveló que su gobierno ya habría acordado con Irán "que no van a tener armas nucleares", y señaló que Jamenei —quien resultó herido en un ataque aéreo reciente y sucedió a su padre, muerto durante los bombardeos de fines de marzo— participa activamente en las conversaciones de paz. "Le tienen mucho respeto, dicen que está dando aprobación", agregó en referencia al nuevo líder supremo.

Sobre el estrecho de Ormuz, Trump fue cauteloso pero relativamente optimista: descartó que permanezca cerrado hasta el Día del Trabajo estadounidense el 7 de septiembre, aunque no dio plazos concretos. "Creo que esto se resolverá bastante rápido", dijo, en un tono que contrasta con la escalada del mismo miércoles, cuando Irán atacó los aeropuertos de Kuwait y Baréin con drones y misiles e interrumpió las comunicaciones con los mediadores. La coexistencia de ataques militares y señales de diálogo en la misma jornada refleja la lógica paradójica de un conflicto donde ambas partes parecen negociar y combatir en simultáneo, sin que ninguno de los dos movimientos cancele al otro.