El tablero de Medio Oriente sufrió un nuevo y severo revés luego de que Irán anunciara la suspensión definitiva del intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de los canales de mediación en Pakistán. La decisión de Teherán surge como protesta directa ante la implacable campaña militar de Israel en el Líbano. Un portavoz del gobierno iraní fue tajante al asegurar que "no habrá diálogo" hasta que se garantice el cese inmediato de las operaciones israelíes tanto en el Líbano como en la Franja de Gaza. En paralelo, y en una alarmante muestra de represalia, el régimen persa y sus aliados reactivaron los ataques contra bases estadounidenses en la región y advirtieron sobre la puesta en marcha de un plan para bloquear por completo los estratégicos estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, lo que amenaza con desatar una crisis energética global sin precedentes.

Frente a este escenario de máxima tensión, la Unión Europea alzó la voz para intentar frenar el conflicto y preservar la soberanía territorial libanesa. El vocero de Asuntos Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, exhortó a Israel a detener la ofensiva y recordó que el pueblo libanés arrastra enormes privaciones por una guerra que no eligió. Asimismo, de cara al vencimiento del mandato de la UNIFIL a finales de año, El Anouni anticipó que el bloque europeo evalúa el despliegue de una nueva misión de seguridad destinada a robustecer el control estatal en el sur del Líbano y asegurar una convivencia pacífica. No obstante, las intenciones diplomáticas de Bruselas chocan de frente con la inestabilidad interna que sacude a Teherán, donde el gobierno se vio obligado a desmentir con urgencia los crecientes rumores sobre la presunta renuncia del presidente Masoud Pezeshkian en medio del recrudecimiento de las hostilidades.

Lejos de mostrar signos de apertura exterior, la República Islámica ha optado por cerrar filas puertas adentro mediante la profundización de una feroz política de represión judicial. Este lunes, las autoridades iraníes ejecutaron en la horca a Mehrdad Mohammadinia y Ashkan Maleki, dos prisioneros acusados de liderar disturbios e incendiar una mezquita durante las masivas protestas antigubernamentales de enero. Con estos ajusticiamientos, ya suman al menos 14 los manifestantes ejecutados por unos disturbios que dejaron miles de víctimas mortales debido a la contundente respuesta policial. Según reportes de organizaciones de derechos humanos, Teherán ha utilizado el estado de guerra iniciado el 28 de febrero como un catalizador para acelerar las ejecuciones de disidentes bajo el cargo de "colaboración con potencias hostiles", consolidando un alarmante récord punitivo que ya en 2025 había superado los dos mil ahorcamientos.