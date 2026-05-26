El representante permanente de Ucrania ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Andrii Melnyk, se presentó ante el Consejo de Seguridad flanqueado por los embajadores de más de 40 países para denunciar una "escalada inaceptable" de los ataques rusos y exigir un alto el fuego "total, inmediato e incondicional". "Rusia ha alcanzado un nuevo y atroz nivel de agresión contra Ucrania al intensificar aún más sus ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles", declaró Melnyk, respaldado por casi todos los representantes europeos, la Unión Europea (UE) y los embajadores de Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur. El detonante fue el bombardeo del domingo, en el que Rusia lanzó 690 aparatos de ataque aéreo —90 misiles y 600 drones— contra Kiev, en lo que Ucrania calificó como uno de los ataques más devastadores desde el inicio de la invasión, con cuatro muertos, más de 80 heridos y daños en escuelas, edificios residenciales y una instalación de abastecimiento de agua.

La ausencia más notable en la sala fue la de Estados Unidos, que no participó en la comparecencia pese a ejercer actualmente el rol de mediador entre Zelenski y Putin. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió "evitar la escalada" entre ambos países en una sesión del Consejo de Seguridad que se desarrolló en un clima de máxima tensión. Melnyk aprovechó el foro para reiterar las demandas humanitarias de Kiev: intercambio completo de prisioneros de guerra, liberación de todas las personas detenidas ilegalmente y el retorno de los civiles deportados por la fuerza, "entre ellos miles de niños ucranianos".

La respuesta de Moscú a la presión internacional fue una nueva escalada. Rusia anunció una campaña de bombardeos contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en Kiev, presentada como represalia por un ataque ucraniano contra una residencia estudiantil en la región ocupada de Lugansk, e instó a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a abandonar la capital ucraniana "cuanto antes". La advertencia de evacuar Kiev, inusual incluso en el contexto del conflicto, sugiere que Moscú planea intensificar sus operaciones sobre la capital en los próximos días, en una escalada que amenaza con hacer colapsar el frágil proceso de negociación impulsado por Trump y que apenas dos semanas atrás había producido un alto el fuego de tres días con intercambio de prisioneros.