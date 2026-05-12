Ucrania anunció que 2.134 niños han regresado a sus hogares gracias a la iniciativa Bring Kids Back UA, impulsada por el presidente Volodímir Zelenski, según informó el comisionado para los Derechos Humanos de la Rada Suprema, Dmytro Lubinets, a través de Telegram. El funcionario advirtió sin embargo que "miles de niños aún permanecen bajo ocupación temporal o en territorio de la Federación Rusa", y destacó que la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos ya suma 49 países participantes, entre los que se incorporaron recientemente Suiza y Chipre. Lubinets señaló además que durante el último año mantuvo 126 reuniones internacionales con socios, en el marco de un trabajo que describió como "sistemático y a gran escala".

La comunidad internacional respondió con nuevas sanciones contra personas y organizaciones implicadas en los secuestros. Canadá sancionó a 23 personas y cinco supuestos campos de "reeducación" disfrazados de escuelas, centros de verano y de rehabilitación. La Unión Europea sumó sanciones a 16 personas físicas y siete jurídicas, con planes de mayor coordinación con sus socios. El Reino Unido, por su parte, sancionó a 63 personas y 22 organizaciones, incluyendo a quienes participaron directamente en adopciones ilegales de menores ucranianos. La vicepresidenta de la Rada Suprema, Olena Kondratiuk, advirtió no obstante que el 42% de las personas sancionadas por Ucrania en relación con crímenes contra niños no figura aún en las listas de sanciones extranjeras.

El fuerte discurso de Zelenski

Zelenski intervino en una reunión de la Coalición en Bruselas con un discurso de fuerte carga emocional y política. "Cada caso es la historia de un niño real y una familia real", afirmó el presidente ucraniano, quien planteó una pregunta que definió como "fundamental": "¿Cómo fue posible que los rusos secuestraran a decenas de miles de niños, los escondieran, los separaran de sus familias y luego les enseñaran a odiar al mismo país del que fueron secuestrados?". Zelenski advirtió además que cuando un Estado "se convierte en una fuerza del mal que no se detiene ni siquiera ante la destrucción de la vida de los niños, esto no puede considerarse un problema puramente regional".

El anuncio de los retornos llega en un contexto de frágil alto el fuego entre Rusia y Ucrania, apenas días después del intercambio de mil prisioneros de cada bando acordado por gestión de Trump, y subraya que la dimensión humanitaria del conflicto sigue abierta con independencia de los vaivenes diplomáticos.