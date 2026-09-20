Ucrania lanzó durante la madrugada del domingo su mayor ofensiva con drones de toda la guerra, con más de 1.600 aparatos derribados o interceptados desde el sábado según las autoridades rusas, incluyendo unos 450 dirigidos directamente hacia Moscú. El alcalde Serguéi Sobianin calificó el episodio como "el mayor ataque con drones registrado contra la ciudad", con una instalación de la refinería de petróleo de Moscú dañada y un aparato que impactó en un edificio residencial. En la región de Moscú murieron dos personas y otras resultaron heridas, según el gobernador Andrei Vorobiov. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski confirmó que la ofensiva incluyó drones y misiles de fabricación nacional y que los objetivos estuvieron vinculados con instalaciones petroleras y logísticas, en línea con la estrategia ucraniana de golpear la infraestructura energética que sostiene el esfuerzo bélico ruso.

El timing del ataque fue tan deliberado como su escala: coincidió con la tercera y última jornada de las elecciones parlamentarias rusas, celebradas entre el 18 y el 20 de septiembre. Moscú acusó a Kiev de intentar afectar el proceso electoral, aunque Sobianin aseguró que el objetivo no fue alcanzado. Los comicios también se realizaron en territorios ucranianos ocupados por Rusia —Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón— en una medida que Kiev considera ilegal y que la comunidad internacional en su mayoría rechaza. Para Ucrania, bombardear Moscú durante las elecciones parlamentarias es un mensaje político de enorme carga simbólica: demuestra que la guerra llega al corazón de Rusia en el mismo momento en que el Kremlin intenta proyectar normalidad institucional ante su población.

La magnitud del ataque —más de 1.600 drones en menos de 48 horas— refleja el salto cualitativo en la capacidad de largo alcance ucraniana que se viene acumulando desde mediados de año. En julio, Ucrania ya había lanzado más de 800 drones sobre la región de Moscú en una sola noche; ahora duplica esa cifra en un operativo que abarca múltiples objetivos simultáneos. La estrategia de Zelenski de "atacar la retaguardia para forzar la paz" —que había anunciado públicamente semanas atrás— encontró en las elecciones parlamentarias rusas el momento de mayor impacto político posible: los ciudadanos rusos que van a votar saben que la guerra que Putin llama "operación militar especial" ya llegó a su capital.