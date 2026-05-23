Uruguay realizó la primera eutanasia legal a una mujer de 69 años con cáncer terminal

Uruguay escribió una página histórica para América Latina al concretar el primer procedimiento de eutanasia desde la entrada en vigor de su protocolo sanitario, un mes después de que la reglamentación prevista en la ley aprobada por el Parlamento el año pasado comenzara a aplicarse.

La paciente era una mujer de 69 años que transitaba un cáncer en etapa terminal y solicitó el procedimiento en ejercicio del derecho que la nueva normativa le reconoce. La confirmación llegó a través de una fuente del Colegio Médico, en lo que el diputado de la izquierda gobernante Federico Preve calificó como "un día simbólico muy importante para el país".

"Esta persona pudo decidir morir con tranquilidad, pudo decidir fallecer según sus propias convicciones", afirmó el legislador, uno de los impulsores de la norma.

Con este paso, Uruguay se suma a un reducido grupo de naciones que legalizaron la muerte asistida, entre las que figuran España y Países Bajos, y reafirma su tradición de vanguardia legislativa en la región. El país ya había sido pionero en América Latina en la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.

Los requisitos para acceder al derecho

La ley uruguaya establece requisitos precisos: el paciente debe ser mayor de edad, ciudadano o residente, estar psíquicamente apto y encontrarse en etapa terminal de una patología incurable que provoque sufrimientos insoportables con grave deterioro de la calidad de vida.

El procedimiento exige la solicitud expresa del paciente, la opinión favorable de dos médicos y puede ser revertido en cualquier momento sin necesidad de dar explicaciones.

La aplicación de la norma fue recibida con satisfacción por las organizaciones civiles que impulsaron su sanción. Desde Empatía, Florencia Salgueiro destacó que el primer caso demuestra "que la ley por la que tanto trabajamos finalmente se convierte en herramienta para que las personas puedan acceder a una muerte digna", y anunció que seguirán atentos a que los procedimientos se cumplan sin demoras.

La Iglesia Católica, en cambio, se expresó en contra de la normativa, en una tensión que refleja el debate ético y filosófico de fondo que rodea a la eutanasia en cualquier sociedad que decide legislarla. Uruguay marca un antes y un después en los derechos al final de la vida en el continente.