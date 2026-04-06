El presidente Javier Milei expresó su postura sobre la eutanasia y aseguró que no está de acuerdo con la muerte asistida, al considerar que la vida “es un regalo” que debe ser honrado. Lo hizo en una entrevista con un medio español, donde fue consultado por el caso de una joven que accedió a ese derecho tras una larga disputa judicial.

“Para mí la vida es un regalo que debemos honrar. Es un motivo de alegría que cada día podamos vivir”, afirmó el mandatario. En ese marco, sostuvo que, en términos personales, no avala la eutanasia, aunque aclaró que respeta las decisiones individuales siempre que no afecten a terceros.

Durante la misma entrevista, Milei profundizó su mirada y planteó que “no puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta a alguien”. De todos modos, remarcó que la decisión final corresponde a cada persona, en línea con su postura sobre la libertad individual.

El Presidente también fue consultado sobre el aborto y reiteró su rechazo. “La vida se inicia desde la concepción”, afirmó, y definió cualquier interrupción como “un asesinato”, en una postura que ya había manifestado en otras oportunidades.

El caso que motivó la consulta fue el de Noelia Castillo, una joven de 25 años que accedió a la eutanasia en Barcelona tras una extensa batalla judicial. La mujer padecía una lesión medular irreversible y dolores crónicos que describía como insoportables. Castillo había quedado parapléjica luego de arrojarse desde un quinto piso en 2022, tras haber sido víctima de una agresión sexual. Durante el proceso judicial, su padre se opuso a la decisión, aunque finalmente la Justicia falló a favor de la joven en distintas instancias.

En su última entrevista, la joven había expresado su alivio: “Quiero dejar de sufrir, irme en paz”. Su caso reavivó el debate internacional sobre la eutanasia, un tema que continúa generando posiciones encontradas.