El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario que habilita la aplicación de la ley de eutanasia, conocida como “muerte digna”. La normativa había sido aprobada por el Senado en octubre de 2025, tras un proceso legislativo con respaldo del oficialismo y parte de la oposición.

Con esta decisión, se convierte en el tercer país de América Latina y el undécimo en el mundo en legalizar la eutanasia activa.

En otros países donde la normativa ya está vigente, como España, casos recientes reflejan el impacto social del debate. Uno de ellos fue el de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años cuya muerte asistida generó repercusiones judiciales y familiares.

“Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, expresó Orsi, según consignó el diario El País y la Agencia Noticias Argentinas.

Cómo fue la aprobación en el Senado

La ley de eutanasia fue aprobada en la Cámara Alta con los 17 votos del Frente Amplio, que cuenta con mayoría en el Senado, junto al respaldo de legisladores de otros partidos.

Entre ellos se destacaron la senadora nacionalista Graciela Bianchi y los representantes del Partido Colorado Ope Pasquet y Heber Duque. La redacción final coincidió con la versión aprobada previamente en Diputados.

A diferencia de Uruguay, países como Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia mediante fallos de sus cortes constitucionales, pero no cuentan con una ley específica sancionada por el Congreso.

Requisitos para acceder a la eutanasia

La normativa establece que podrán acceder al procedimiento personas mayores de edad, “psíquicamente aptas”, que atraviesen una enfermedad terminal incurable o irreversible.

También contempla casos de sufrimiento considerado “insoportable” y un deterioro grave y progresivo de la calidad de vida.

Cada solicitud será analizada por un equipo multidisciplinario dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. El proceso incluye informes médicos y psicológicos, y garantiza que el paciente pueda revocar su decisión en cualquier momento.

El rol de los cuidados paliativos

El presidente Orsi remarcó que la reglamentación de la eutanasia se enmarca en una política más amplia de salud. En ese sentido, recordó que meses atrás se avanzó en la garantía de cuidados paliativos.

“Con esa base firmé la ley de eutanasia tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y personales”, señaló el mandatario, quien destacó la construcción de consensos en temas sensibles.