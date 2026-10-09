El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró zona de catástrofe a la comuna de Las Condes después del violento aluvión que afectó al este de Santiago, la capital del país. La medida apunta a facilitar la movilización de recursos públicos para responder a los daños y asistir a las personas afectadas.

La decisión de Kast se tomó luego de una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), en la que participaron autoridades de distintas áreas del Gobierno de Chile. El mandatario trasandino también dispuso el despliegue de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia en el lugar.

La situación obligó a desplegar un amplio operativo de asistencia. Las autoridades de Chile pidieron evitar desplazamientos innecesarios para facilitar las tareas de rescate y reducir los riesgos.

Cómo se originó el aluvión que arrastró vehículos y un colectivo

La emergencia se desencadenó durante la tarde de este jueves 8 de octubre, cuando las intensas precipitaciones provocaron la activación de una quebrada y el desborde de un canal en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por distintos medios chilenos, el torrente se habría generado alrededor de las 17, luego del rebalse de un canal. La corriente avanzó y convirtió calles residenciales en cauces de agua y sedimentos.

Las imágenes registradas en el lugar mostraron autos desplazados por la fuerza del agua y hasta una unidad del transporte público volcado. También se reportaron viviendas inundadas y daños en instalaciones sanitarias.

La velocidad con la que se desarrolló el fenómeno complicó la respuesta inicial. Las autoridades chilenas señalaron que, dada la rápida evolución del fenómeno meteorológico, se dificultó la asistencia y evacuación preventiva de zonas que así lo requerían.

Vehículos a la deriva en medio de las inundaciones en la zona metropolitana de Chile

Alerta roja, al menos seis heridos y servicios afectados

El impacto no se limitó a Las Condes. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en diez comunas de la Región Metropolitana de Chile ante el riesgo de nuevas remociones de masa. Entre las localidades alcanzadas por la medida se encuentran Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y Colina. Además, las autoridades solicitaron evacuar preventivamente un sector de Talagante por el desborde del río Mapocho.

Los primeros balances informaron al menos seis heridos en el episodio de Las Condes, entre ellos un bebé de un año que sufrió una fractura. Bomberos desplegó alrededor de un centenar de efectivos para asistir a las personas atrapadas y colaborar en las tareas de rescate.

El área de emergencia de un centro de salud en la zona metropolitana de Chile - Foto: Captura

La emergencia también afectó al centro de salud UC Christus, donde el agua ingresó al área de urgencias. El establecimiento informó que sus pacientes hospitalizados estaban a salvo, aunque suspendió temporalmente la atención de las prestaciones médicas.

En total, se reportaron alrededor de 4.800 hogares sin suministro eléctrico en medio de las complicaciones provocadas por las precipitaciones.