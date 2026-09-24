Las fuertes precipitaciones que azotan al sur de Chile mantienen en máxima alerta a las autoridades del país vecino. El avance de un sistema frontal provocó el desborde de ríos y esteros, anegamientos en zonas habitadas y la evacuación preventiva de familias que viven cerca de cauces con riesgo de crecida.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) desplegó equipos en terreno y reforzó el monitoreo de los sectores más comprometidos por el temporal, que afecta a distintas localidades de las regiones del Biobío y La Araucanía.

La situación más crítica en Biobío y La Araucanía

La emergencia más compleja se registra en la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, donde las autoridades decretaron alerta roja debido al desborde de cursos de agua que comenzaron a afectar sectores poblados.

En paralelo, la provincia de Cautín, perteneciente a la Región de La Araucanía, también quedó bajo Alerta Roja por crecidas repentinas y desbordes de ríos y esteros.

Mientras tanto, gran parte de la Región del Biobío permanece bajo Alerta Amarilla ante el riesgo de nuevas inundaciones producto de la acumulación de lluvias y el aumento sostenido del caudal de los cursos de agua.

¿Con qué zona de Argentina limita la Región del Biobío?

La Región del Biobío se ubica en el centro-sur de Chile y limita hacia el este con la Cordillera de los Andes. Del lado argentino, su área de influencia se vincula principalmente con sectores de la provincia de Neuquén, especialmente a través de pasos internacionales utilizados para la conexión comercial y turística entre ambos países.

Aunque el fenómeno meteorológico se desarrolla del lado chileno de la cordillera, los sistemas frontales que ingresan desde el Pacífico suelen tener impacto en distintas áreas de la Patagonia argentina, por lo que el seguimiento de estos eventos resulta de interés también para las comunidades neuquinas.

Qué significa una alerta meteorológica de nivel rojo

En el sistema de gestión de emergencias de Chile, una alerta roja representa el nivel más alto de respuesta ante una amenaza que puede poner en riesgo a la población, la infraestructura o los servicios esenciales.

Cuando se declara este nivel de alerta, las autoridades movilizan recursos extraordinarios, coordinan acciones de evacuación y mantienen un monitoreo permanente de la situación. Además, la población debe seguir de manera inmediata las indicaciones de los organismos de emergencia para reducir riesgos y proteger la vida de las personas.

La medida se aplica cuando existe una alta probabilidad de daños significativos o cuando los efectos del fenómeno ya están generando consecuencias sobre comunidades y viviendas.

Familias evacuadas y monitoreo permanente

Mientras continúan las lluvias, cuadrillas de emergencia trabajan en las zonas afectadas para asistir a vecinos que debieron abandonar sus hogares por precaución. El objetivo es evitar situaciones de mayor riesgo ante la posibilidad de nuevos desbordes.

El Senapred mantiene activo el envío de mensajes de alerta a teléfonos móviles para informar evacuaciones y recomendaciones de seguridad. En las localidades más comprometidas, los equipos de respuesta siguen evaluando el comportamiento de ríos y esteros, atentos a una situación que evoluciona hora a hora y que mantiene en vilo a miles de familias al otro lado de la Cordillera.