El gendarme argentino Nahuel Gallo volvió a tener contacto con referentes de la oposición venezolana tras su liberación. Después de haber permanecido 448 días detenido en Venezuela, el uniformado mantuvo una conversación telefónica con la dirigente opositora María Corina Machado, uno de los principales rostros del antichavismo en ese país.

El diálogo se produjo pocos días después de que el agente de la Gendarmería Nacional Argentina recuperara la libertad el 1 de marzo, tras pasar más de 14 meses detenido e incomunicado en una prisión ubicada en las afueras de Caracas, en Venezuela.

La información fue difundida por la activista venezolana Elisa Trotta y por Comando Venezuela, la plataforma política que nuclea a la oposición y que está liderada por Machado. Según detallaron, Gallo y su pareja, María Alexandra Gómez, dialogaron con la dirigente y su equipo, en un contacto que fue celebrado por el espacio opositor.

“Es una alegría verlo libre”, expresó Trotta al referirse al gendarme argentino. Al mismo tiempo, remarcó que la liberación de Gallo debería extenderse a otros detenidos que aún permanecen presos en cárceles venezolanas.

La conversación se dio en un contexto de seguimiento médico para el gendarme, que actualmente atraviesa distintos chequeos para evaluar su estado de salud tras su prolongado período de detención. Durante más de un año estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I, un penal ubicado en las afueras de la capital venezolana.

El caso de Gallo había generado una fuerte repercusión política y diplomática entre Argentina y Venezuela, especialmente luego de que permaneciera incomunicado durante meses y sin asistencia consular ni contacto con su familia.

Su liberación se concretó tras gestiones que incluyeron la mediación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante autoridades del fútbol venezolano, una vía inesperada que terminó facilitando el proceso que permitió su salida del país.

El episodio marcó el final de más de 14 meses de incertidumbre para el gendarme y su familia. Tras recuperar la libertad, Gallo pudo reencontrarse con sus seres queridos y comenzar un proceso de recuperación mientras continúan las repercusiones políticas por su detención.

Ahora, con su liberación consumada y en medio de controles médicos, el contacto con referentes de la oposición venezolana se convirtió en uno de los primeros gestos públicos tras su salida de prisión, en un caso que todavía sigue generando impacto político y mediático en la región.