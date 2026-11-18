La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciaron en Caracas la firma de un acuerdo de cooperación militar destinado a restablecer y profundizar los vínculos bilaterales en materia de seguridad y defensa. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Miraflores durante el primer viaje oficial del titular del Pentágono a territorio venezolano a poco más de diez meses del operativo militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en enero. Acompañado por el encargado de negocios de Washington en el país, John Barrett, Hegseth subrayó que acudió en representación del presidente Donald Trump para reeditar una alianza histórica orientada a combatir conjuntamente las amenazas criminales y terroristas que afectan a ambas naciones.

Por su parte, Delcy Rodríguez celebró el entendimiento calificándolo como un paso "extraordinariamente relevante" que permite transformar un período de severas tensiones en un espacio de beneficio mutuo y estabilidad regional. La mandataria interina destacó que la reanudación de los lazos técnico-militares resultará altamente provechosa para reforzar la capacitación operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, modernizar su equipamiento y facilitar el acceso a nuevas tecnologías de defensa, poniendo esa cooperación al servicio de la paz y la seguridad compartida.

La visita de Hegseth representa el desembarco de mayor jerarquía política y castrense de la administración Trump en Venezuela en la etapa posterior a la salida de Maduro, sumándose a las misiones previas encabezadas por los secretarios de Energía, Chris Wright, y del Interior, Doug Burgum, en el marco de la progresiva normalización diplomática entre ambos gobiernos. Tras concluir su agenda oficial en la capital venezolana, el jefe del Departamento de Defensa estadounidense continuará su gira regional por América Latina con escalas programadas en Colombia, Ecuador y Honduras.