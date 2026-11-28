El complejo volcánico Nevados de Chillán, ubicado en la Región de Ñuble, Chile, registró en los últimos dos días nuevos episodios de actividad eruptiva con explosiones, emisión de gases, vapor y cenizas. El fenómeno es monitoreado por los organismos técnicos chilenos debido a la cercanía del sistema volcánico con la cordillera del norte de Neuquén.

Este sábado 28 de noviembre, la Red Geocientífica de Chile informó que se registró un nuevo pulso eruptivo en el complejo, con emanaciones intermitentes y recurrentes de gases, vapor y cenizas, observadas a través de la cámara Andarivel del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin).

Según el reporte difundido, se mantiene vigente el perímetro de seguridad de dos kilómetros alrededor del Centro de Emisión 3 (CE3), uno de los puntos activos del complejo volcánico. Además, continúa el nivel de actividad EAV 3, correspondiente a una erupción menor.

Dos explosiones el viernes por la mañana

En tanto, el viernes 27 de noviembre, Sernageomin había informado dos explosiones registradas durante la mañana, a través de un Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV). La primera ocurrió a las 9:22 y generó una columna que alcanzó los 2.380 metros sobre el cráter activo, mientras que la segunda, registrada a las 10:23, llegó a los 2.080 metros de altura.

Luego de esos episodios, el organismo técnico indicó que continuaba observándose actividad explosiva, aunque con columnas de gases y piroclastos de menor altura. También advirtió que podían producirse nuevos eventos de características similares o incluso de mayor energía, con explosiones de baja a moderada magnitud concentradas principalmente en las zonas próximas a los cráteres activos.

El complejo Nevados de Chillán permanece bajo vigilancia permanente y las autoridades chilenas mantienen la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco. La zona de exclusión alrededor del Centro de Emisión 3 continúa establecida como medida preventiva.

Por su ubicación en la cordillera chilena, la actividad del volcán es seguida con atención en el norte neuquino. Hasta el momento no se informó sobre caída de cenizas en territorio argentino ni sobre afectaciones directas en localidades de Neuquén.

Los organismos especializados continuarán con el monitoreo del comportamiento del complejo volcánico para evaluar la evolución de la actividad y determinar si se producen nuevos pulsos eruptivos en las próximas horas.