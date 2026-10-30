El volcán Nevados de Chillán, ubicado en la región chilena de Ñuble, registró una nueva explosión que generó una columna de gases y material volcánico de aproximadamente 1.320 metros por encima del cráter. El episodio ocurrió el miércoles, según informó el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin). El volcán está ubicado a una distancia aproximada de entre 50 y 100 kilómetros de localidades neuquinas como Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo

El organismo detectó actividad sísmica asociada con la explosión y reportó que el material se dispersó hacia el noroeste. Además, advirtió que no se descartan nuevos episodios de similar o mayor intensidad. Pese a la actividad registrada, las autoridades chilenas mantienen la alerta técnica amarilla y continúan vigilando el comportamiento del complejo volcánico.

La columna de material se dispersó hacia el noroeste tras la explosión registrada el miércoles 28 de octubre.

La explosión se suma a otros episodios registrados en los últimos días. El domingo 25 de octubre, el volcán tuvo al menos siete explosiones que expulsaron gases, ceniza y fragmentos de roca. En algunos de esos eventos, las columnas superaron los 2.000 metros de altura y la dispersión se produjo principalmente hacia el sureste.

La posible llegada de cenizas a territorio argentino depende de factores como la dirección y la velocidad del viento, la altura de la columna y la cantidad de partículas expulsadas. Por el momento, la información disponible sobre el episodio más reciente no confirma que la ceniza esté llegando a la Argentina, por lo que es necesario seguir los reportes de los organismos especializados.

El Nevados de Chillán permanece bajo vigilancia en el marco de un ciclo de actividad que comenzó en 2016 y que ha incluido explosiones, emisiones de gases y ceniza y formación de domos de lava. En septiembre de 2026, Sernageomin amplió a dos kilómetros la zona de exclusión alrededor del cráter activo como medida preventiva ante el aumento de la actividad.