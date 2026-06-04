Israel y Líbano firmaron en Washington una declaración conjunta en la que acordaron "implementar un alto el fuego" al término de dos días de conversaciones, en un avance diplomático significativo que llega en medio de la escalada regional desatada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El acuerdo establece condiciones precisas: el cese del fuego estará supeditado "al cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros de Hezbolá del sector al sur del río Litani", la línea que históricamente ha marcado el límite de la presencia armada del grupo en el sur del Líbano. Ambas partes acordaron además avanzar en la creación de "zonas piloto" donde las Fuerzas Armadas libanesas ejercerán "control exclusivo sobre el territorio, con exclusión de todos los actores no estatales", en una disposición que apunta directamente a desmantelar la infraestructura militar de Hezbolá en la zona fronteriza.

La declaración incluye también un mensaje político de fondo: los firmantes rechazaron "cualquier intento, por parte de un Estado o de un actor no estatal, de tomar como rehén el futuro del Líbano", en una referencia implícita a Irán y su rol de patrocinador de Hezbolá. La formulación refleja la estrategia de Trump de "separar" las negociaciones sobre el Líbano de las relativas a Irán, una postura que Teherán rechaza al considerar ambos frentes como parte de un mismo conflicto. Una nueva ronda de conversaciones está prevista para la semana del 22 de junio, con miras a alcanzar un "acuerdo global" que consolide los avances de esta semana.

El acuerdo llega en un momento particularmente delicado: apenas días atrás, Israel había preparado ataques sobre Beirut que Washington frenó en el último momento, y Trump llegó a llamar "loco" a Netanyahu por teléfono debido a que los bombardeos sobre el Líbano complicaban las negociaciones con Irán. El entendimiento sugiere que la presión estadounidense sobre Israel rindió frutos en el frente libanés, aunque su implementación depende de que Hezbolá —que no participó en las conversaciones de Washington— acepte retirarse al norte del Litani, algo que la organización no ha confirmado. Con Irán atacando Kuwait y Baréin el mismo día en que se anunciaba el acuerdo, el contexto regional sigue siendo explosivo y la distancia entre firmar un papel y lograr una paz duradera permanece tan amplia como siempre.