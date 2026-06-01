El presidente, Javier Milei, reafirmó este martes su respaldo a Israel en medio de la renovada tensión en Medio Oriente y aseguró que el país es "el bastión de Occidente", por lo que consideró que debe ser defendido. Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración del primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que se desarrolla en Buenos Aires y que reúne a representantes internacionales vinculados a la lucha contra el antisemitismo.

"Israel es el bastión de Occidente. Si cayera, luego viene Occidente. Debemos defender la posición de Israel desde un lugar moral porque es una causa justa", sostuvo el mandatario durante su discurso. Milei también planteó que, incluso para quienes no compartan esa visión desde una perspectiva ética, la defensa de Israel debería entenderse como una cuestión estratégica. "Si no quieren entenderlo como una causa justa, habría que entenderlo como una cuestión utilitaria", afirmó.

El Presidente vinculó además el crecimiento del antisemitismo con sectores que considera hostiles a los valores occidentales. En ese sentido, denunció la existencia de una "alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita".

Durante su exposición, celebró que la Argentina sea el primer país de América Latina en presidir la IHRA y sostuvo que la lucha contra el antisemitismo implica también defender los principios que, según expresó, forman parte de la base cultural de Occidente. "A tan solo 81 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, hoy tenemos que aceptar que el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó", afirmó.

Las declaraciones de Milei se produjeron en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, luego de que Irán suspendiera negociaciones con Estados Unidos, lo que volvió a encender las alarmas sobre la estabilidad de la región.