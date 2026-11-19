El presidente de China, Xi Jinping, calificó como "positiva, constructiva y fructífera" la histórica cumbre trilateral que protagonizó en la ciudad de Shenzhen junto a sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin. Al sintetizar los principales puntos de consenso alcanzados en la provincia meridional de Guangdong, el mandatario anfitrión aseguró que las tres potencias coinciden en la necesidad de valorar y defender la paz mundial, tomar en serio las preocupaciones legítimas de seguridad de cada nación y privilegiar el diálogo y la negociación como elecciones correctas para resolver las diferencias, afirmando que "hay esperanza de paz mientras el diálogo no cese y la puerta no se cierre".

En ese marco, Xi instó a Pekín, Washington y Moscú a dar seguimiento efectivo a los acuerdos suscritos en la cumbre, fortalecer de manera sostenida los canales de comunicación regular y profundizar la cooperación mutua para superar los desafíos globales. Tras el balance de la cita a tres bandas, el jefe de Estado chino se refirió específicamente al vínculo bilateral con Estados Unidos luego de mantener conversaciones directas con Trump, destacando que la relación entre ambas potencias mantiene una trayectoria generalmente estable que aporta certidumbre al mundo, a partir de un nuevo posicionamiento de estabilidad estratégica sustentado en el respeto, la equidad y la reciprocidad.

Asimismo, el líder chino enfatizó que la clave para preservar este impulso positivo entre China y Estados Unidos radica en traducir los consensos alcanzados en acciones concretas, al tiempo que exhortó a la administración estadounidense a actuar con prudencia en torno a la cuestión de Taiwán para evitar grandes alteraciones en el vínculo bilateral. Por su parte, Donald Trump coincidió en que ambos mandatarios guiaron conjuntamente el desarrollo estable de la relación bilateral y reiteró durante el intercambio que Estados Unidos no apoya la "independencia de Taiwán".