Al término de su histórica reunión trilateral celebrada n el complejo Kylin Villa de la ciudad china de Shenzhen, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladímir Putin, suscribieron oficialmente la "Declaración de los Jefes de Estado de Rusia, China y Estados Unidos sobre la paz". El documento conjunto, en el que los mandatarios estadounidense y ruso agradecieron la anfitrionía de Pekín, sintetiza en cuatro compromisos generales los consensos alcanzados tras el intercambio sobre estabilidad estratégica y seguridad internacional, dejando fuera del texto final menciones explícitas a la guerra en Ucrania pese a haber sido abordada durante las conversaciones.

En el plano institucional y jurídico, el primer punto del acuerdo expresa el compromiso de las tres potencias —en su carácter de miembros permanentes del Consejo de Seguridad— de impulsar una reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que responda con mayor eficacia a los desafíos globales. Asimismo, el tercer apartado establece una postura común en defensa del principio del consentimiento estatal y el respeto irrestricto a las inmunidades de los funcionarios públicos, advirtiendo de manera conjunta que la Corte Penal Internacional (CPI) y otros tribunales similares no deben abusar de sus competencias ni de su jurisdicción.

Por otra parte, el segundo eje de la declaración compromete a Moscú, Pekín y Washington a incrementar la producción y el envío de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países, subrayando la necesidad de garantizar suministros energéticos estables a nivel global. Finalmente, el cuarto y último punto coloca la cuestión atómica en el centro del entendimiento al reafirmar la premisa de que «en una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe desencadenarse», asumiendo el compromiso formal de sostener canales de diálogo para reducir los riesgos nucleares y frenar la proliferación de armas de destrucción masiva.