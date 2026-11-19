Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladímir Putin, protagonizaron una histórica cumbre trilateral en el complejo Kylin Villa de la ciudad china de Shenzhen.

El inédito cara a cara, desarrollado en paralelo a las deliberaciones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y precedido por reuniones bilaterales de Trump con ambos mandatarios, se extendió durante exactamente una hora y media y tuvo como ejes prioritarios el desarme nuclear, la guerra en Ucrania, el conflicto en Irán y el equilibrio estratégico global.

En sus intervenciones iniciales ante la prensa, los tres jefes de Estado destacaron la trascendencia geopolítica del encuentro, aunque mantuvieron posturas diferenciadas respecto de sus alcances inmediatos.

Mientras Trump afirmó que las tres naciones estaban "haciendo historia" y remarcó que se encuentran en una posición única para negociar la reducción de sus arsenales atómicos —instancia que la Casa Blanca definió como exploratoria—, Xi Jinping instó a realizar todos los esfuerzos necesarios para prevenir una guerra nuclear, respetar las líneas rojas mutuas y promover una interacción positiva entre las grandes potencias para preservar la estabilidad mundial.

Por su parte, Vladímir Putin sostuvo que Washington, Pekín y Moscú comparten una responsabilidad común en el mantenimiento de la seguridad internacional y poseen "muchos intereses convergentes" para resolver los conflictos abiertos, incluyendo una salida a la invasión rusa a Ucrania.

En sintonía con lo anticipado por el asesor presidencial del Kremlin, Yuri Ushakov, la delegación rusa buscó utilizar el cónclave para recomponer los canales de diálogo directo al más alto nivel y consolidar su retorno a la primera línea de la diplomacia global frente a las sanciones occidentales.