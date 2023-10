Video: la pelea entre Moreau e Iglesias en diputados, "Macho de vitrina"

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, cruzó a Fernando Iglesias y lo expuso públicamente por los supuestos insultos que le decía fuera del micrófono durante la sesión especial que pretendía tratar la reforma de la Ley de Alquileres y el proyecto Compre Sin IVA.

Todo ocurrió cuando los diputados trataban un proyecto sobre el cuidado animal. En ese momento Graciela Camaño pidió que se apartaran del reglamento para poder tratarlo en comisión.

Cuando Moreau intentaba poner orden y le había dado la palabra al presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, su discurso cambió abruptamente por algo que escuchó a unos metros de distancia. “¿Qué pasa, Iglesias? ¡Por qué no me decís de frente pelotuda?…como me está diciendo por lo bajo”.

En ese preciso momento, el legislador del PRO comenzó a gritar desde su banca ya que no tenía el micrófono activado.

“Sos un misógino maleducado”, le dijo Moreau, quien le advirtió que “te voy a meter una cuestión de privilegio”. Sin que se pudiera escuchar a Iglesias, que reclamaba que le abrieran el micrófono y hasta golpeó el escritorio tres veces, Moreau continuaba con su réplica frente a toda la cámara y le espetaba al opositor: “Cobarde” y Macho de vitrina”, mientras el diputado del PRO le decía “sinvergüenza”.

Finalmente, Moreau abandonó la sesión, el mendocino Omar De Marchi la reemplazó como autoridad de cámara e Iglesias pudo hacer uso de su palabra.