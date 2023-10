Figueroa sobre la Ley de GNL: "lamento haber escuchado que se trate de un kiosquito"

El Proyecto de Ley que busca la creación del Régimen de Promoción del GNL, está siendo tratado en la Cámara de Diputados este lunes luego de obtener dictamen en las comisiones de Energía y Combustibles, junto con Presupuesto y Hacienda.

El mismo, propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Durante su exposición en el recinto, el gobernador electo de Neuquén y actual diputado nacional del MPN, Rolando Figueroa le agradeció la iniciativa al diputado neuquino Francisco Sánchez y por “pensar en el proceso de la provincia”, pero más allá de eso “no puede registrar ningún otro aporte significativo al proyecto de ley”, manifestó.

En este sentido, Figueroa remarcó que “lamenta mucho que a una industria exitosa y una provincia que ya dio su apoyo” haya tenido que escuchar decir que se había hecho “un kiosquito” o que esta industria “es lo mismo que vender zapatos”.

“Una política de Estado se tiene que armar entre todos, pero tiene que existir una voluntad de todas las partes”, subrayó el gobernador electo. En esta misma línea, recordó que “hace mucho tiempo que diputados de la oposición contribuyeron a que pueda avanzar este proyecto y sugirieron ideas, por eso lo trabajamos con ellos”.

Con respecto a las manifestaciones que hicieron los sindicatos del petróleo, los intendentes y las autoridades de Neuquén para que la ley se promulgue Figueroa explicó que se realizaron muchas inversiones en la provincia y que no fue “gracias a un kiosquito”. Pero fue más allá al decir que “le alarma la ignorancia de alguien que se pone a hablar con los micrófonos del recinto, que representa la voz de una parte de un electorado que evidentemente no representa”.

Al hablar sobre el debate que se está realizando en la Cámara, Figueroa dijo: “Debe ser serio, se les debe responder a los diputados de Mendoza que hicieron aportes técnicos valiosos”, agregando que “hay un sinnúmero de manifestaciones que nada tiene que ver con la realidad”.

“Es importante saber que está pasando en Argentina de la mano de la producción del gas y del petróleo, porque se habla de soberanía pero es mucho más que eso, porque desterramos el concepto del fenómeno de la escasez”, argumentó el diputado nacional. “Los Argentinos tenemos el gran desafío de monetizar nuestro subsuelo, porque si no lo hacemos lo vamos a perder” a las miras del mundo, expresó Figueroa y preguntó: “Quieren ser como Venezuela, dejando nuestra riqueza debajo del subsuelo o queremos generar progreso”.

“Esta ley no solo beneficia a la provincia de Neuquén, porque Vaca Muerta engloba varias provincias”, porque “en este desarrollo hemos podido generar un impacto muy positivo en muchas provincias Argentinas”.

Al hablar sobre lo que puede pasar si la ley no se aprueba, dijo que “si la misma no se sanciona, vamos a dejar de aportar a la patria, porque se van a dejar muchas obras, van a desaparecer muchos subsidios y no vamos a poder estabilizar la inflación en el país”.

Para finalizar, Figueroa argumentó que “este proyecto no solo permite exportar gas a Brasil, Uruguay y Chile, sino que también podemos dotar de energía al campo para movilizar otra pampa húmeda, que es tan importante para el desarrollo de nuestro país”