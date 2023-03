Se recibió la primera ingeniera espacial del país

Su nombre es Valentina Marletta, es platense, tiene 23 años y se recibió este viernes de Ingeniera Espacial en la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de La Plata. Hasta ayer en su carrera, solo había un egresado. Ahora la flamante ingeniera comunicó que tiene pensado especializarse en aérodinamica y sueña con aplicar sus conocimientos a la Fórmula 1.

"Me arriesgé sin saber más y la verdad me llevó un recorrido hermoso. Ahora me encantaría trabajar en lo que es diseño y optimización areodinámica en la fórmula 1", expresó en diálogo con El Día.