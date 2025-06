Consiguió trabajo y la despidieron antes de empezar

Una joven usuaria de TikTok compartió una experiencia laboral frustrada que rápidamente se volvió viral: consiguió trabajo justo enfrente de su casa, pero llegar tarde el primer día le costó el puesto antes incluso de empezar.

La protagonista, identificada como @julic_____, publicó un video con capturas del intercambio de mensajes que tuvo con su jefa. En el clip, que acumuló más de 344 mil reproducciones y 20 mil “me gusta”, relató con ironía lo que sería su primera jornada laboral: “Acompáñenme a mi primer día de trabajo”, escribió, junto a una selfie. Pero poco después añadió: “10.16 arriba”, en referencia a la hora en la que se despertó.

El mensaje que lo cambió todo

A esa hora, su jefa ya había tomado una decisión. El mensaje fue directo:

“Juli, no vengas. Si el primer día no venís a las 9 viviendo enfrente, se ve que este trabajo no es para vos. Si sé de algo que no sea limpiar te aviso, mi nuera tiene varios contactos en La Plata. Gracias igual. Hoy cumple Pepe y tengo mucho para preparar, después hablamos.”

La joven respondió con disculpas: “Hola Carmen, mil disculpas. El despertador no me sonó, perdón en serio”. La empleadora bajó el tono y cerró la conversación con un comentario relajado: “No te preocupes, después hablamos, tengo muchos mensajes para Pepe”. Juli concluyó: “Dale, mandale feliz cumple a Pepe”.

El video se llenó de comentarios que mezclaban humor, crítica y resignación: