Claves para entender el fin del cepo: ¿Qué cambia para los argentinos?

El presidente, Javier Milei, eliminó el cepo cambiario lo que significa que llegó el fin de más de cinco años de restricciones para acceder al dólar. El anuncio introduce un sistema de bandas móviles para el dólar y flexibiliza el mercado cambiario, con el respaldo de un acuerdo por U$S 20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mismo fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, pero lo cierto es que no todas las personas pueden entender cómo impacta esto en la vida de los argentinos.

¿Qué significa el fin del cepo cambiario en Argentina?

El cepo, instaurado por última vez en 2019 (fin del gobierno de Mauricio Macri) y endurecido durante la gestión anterior de Alberto Fernández, limitaba la compra de dólares a U$S 200 mensuales para personas físicas, con impuestos adicionales como el 30% del Impuesto Pais. Desde hoy, estas restricciones desaparecen para individuos, permitiendo adquirir divisas sin topes en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Para las empresas, se flexibilizan los pagos de importaciones y se habilita el giro de utilidades al exterior a partir de los balances de 2025. Además, se eliminó el dólar “blend” (80% oficial, 20% financiero), simplificando las operaciones de exportación.

¿Cómo funciona el nuevo esquema de bandas?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reemplaza el “crawling peg” (devaluación fija del 1% mensual) por un sistema de bandas móviles, donde el dólar mayorista podrá fluctuar entre $ 1.000 y $ 1.400, con un ajuste del 1% mensual en los límites de manera divergente.

Para los consumidores, el dólar ahorro y el dólar tarjeta ya no tendrán el recargo del 30%, excepto para turismo y gastos con tarjeta en el exterior, donde se mantendrá una percepción impositiva. “Si pagas con dólares propios, evitás el impuesto”, aclararon desde el BCRA.

¿Cuál es el rol del FMI en el fin del cepo cambiario?

El levantamiento del cepo llega tras un acuerdo con el FMI, que aprobó un programa de Facilidades Extendidas por U$S 20.000 millones, de los cuales U$S 15.000 millones estarán disponibles en 2025. Este respaldo, sumado a U$S 6.100 millones de otros organismos y hasta U$S 2.000 millones de bancos privados, fortalece las reservas del BCRA, aún negativas. “Este paquete nos da el músculo para sostener la transición”, señaló Santiago Bausili, presidente del BCRA.

Algunos cambios que genera el fin del cepo en la economía de los argentinos

Ahorristas: Podrán comprar dólares sin límites ni restricciones por subsidios, empleo público o compras previas en el mercado financiero.

Viajeros: Los gastos turísticos seguirán con un recargo, pero pagar con dólares propios será más conveniente.

Empresas: Mayor flexibilidad para importar y exportar, aunque las deudas acumuladas requerirán Bopreal.

Inversores: La eliminación del cepo y la estabilidad cambiaria podrían atraer capitales, según expertos.

¿Cómo podrán comprar los dólares los argentinos?

El nuevo mercado de cambios sin cepo comenzará a funcionar este lunes, en base a los cambios anunciados el viernes por el Gobierno. Desde ahora, las personas físicas podrán comprar dólares en el mercado oficial sin topes ni restricciones. Los bancos ajustaron sus sistemas en el fin de semana para que el dólar sin cepo comience a funcionar.

Por ello, a partir de hoy quien tenga depositados pesos en una cuenta bancaria podrá comprar todos los dólares que desee, sin tope alguno. Y podrá hacerlo en una sucursal bancaria o a través de canales digitales como el home banking o las apps para celulares. Una vez comprados, los podrá retirar en efectivo por ventanilla o dejarlos depositados en su caja de ahorro en dólares o bien girarlos a una cuenta a su nombre en el exterior, sin ninguna limitación.

¿Qué pasará con los subsidios de luz y gas?

Tras cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Javier Milei se prepara para definir un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural que empezará a regir antes de que termine el año.

El objetivo de la medida será seguir recortando los subsidios, para avanzar con el plan de ajuste del gasto público y la desregulación el sistema energético. De esta manera, el nuevo esquema reemplazaría la segmentación por ingreso dividida en tres niveles por una única categoría destinada solamente a hogares vulnerables.

El Gobierno celebra el fin del cepo

El fin del cepo marca un antes y un después, alineándose con la promesa de Milei de desregular la economía. Con el dólar flotando en un rango controlado y el respaldo internacional, el gobierno apuesta a recuperar la confianza de inversores y ciudadanos. Sin embargo, el éxito dependerá de mantener la inflación a raya y acumular reservas para evitar turbulencias.

Nuevos precios de Netflix, Spotify y otras plataformas

Ante el levantamiento del cepo cambiario, con su consiguiente impacto en el precio del dólar oficial, muchas personas se preguntan qué pasará con los precios de Netflix, Amazon, Spotify y otros servicios afectados por este tipo de cambio.

En primer término, al mirarse las medidas económicas definidas por el Gobierno, se desprende que todavía rige el dólar tarjeta, cotización que abarca a las compras realizadas en el exterior y en la que entran gastos que se pagan en pesos pero se listan en dólares como los servicios antes mencionados.

De esta manera, se mantiene el recargo del 30% por el Impuesto a las Ganancias que regía para estos gastos, por lo que no hay novedad en este sentido para quienes tengan una suscripción de las aplicaciones mencionadas. Sin embargo, sus precios podrían modificarse por la liberación del dólar oficial, tipo de cambio que se toma como referencia para el dólar tarjeta.

El nuevo esquema cambiario llevará a los usuarios de plataformas como Netflix, Amazon Prime y Spotify a tener que seguir de cerca el valor del dólar oficial mientras se ubique en el rango de la banda prevista por el Gobierno. Así, el precio de este tipo de cambio podría encontrarse entre $1000 y $1400.

Actualmente, el valor de estos servicios se calcula tomando como base el dólar oficial, al que se le suman percepciones del 30% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales. El Impuesto PAIS, que hasta diciembre de 2024 representaba un recargo adicional del 30%, fue eliminado por el Gobierno de Javier Milei, lo que alivió parcialmente el precio final para los consumidores.

Sin embargo, según explican desde la página especializada IProfesional, con un dólar oficial que podría escalar hasta los $1.400, los precios en pesos de estas plataformas podrían registrar aumentos significativos. Por ejemplo, un abono de Netflix que hoy cuesta $6.000 podría superar los $9.000 si el dólar se ubica en la parte alta de la nueva franja.