La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) implementará desde abril de 2026 un sistema completamente digital para la emisión y distribución de las boletas de ABL y Patentes en la Ciudad de Buenos Aires, dejando atrás el envío tradicional en papel.

Este cambio comenzará a aplicarse con la cuarta cuota del ABL, cuyo vencimiento será el 21 de abril. Desde el 1° de abril, las boletas estarán disponibles para consulta y descarga en la página oficial de AGIP. Además, su incorporación en Home Banking se realizará conforme a los plazos de cada entidad financiera.

Web para ingresar y chaquear pagos

Los contribuyentes deberán ingresar a www.agip.gob.ar, acceder a la sección “Pagos-Consulta de Boletas”, seleccionar el impuesto correspondiente y luego hacer clic en “Pagar/Boletas”. Con el número de partida podrán consultar, descargar o abonar la boleta.

Para quienes tengan su partida correctamente titularizada, AGIP ofrece la opción de adherirse a la Boleta Electrónica a través del Portal del Contribuyente, lo que permitirá recibir el documento directamente por correo electrónico cada mes.

Además, las boletas podrán solicitarse mediante correo electrónico a través de InfoAGIP, consultarse en Home Banking o retirarse personalmente en las sedes habilitadas, donde se brindará asistencia para quienes lo requieran.

Desde AGIP resaltaron que esta medida acompaña una tendencia ya consolidada, dado que actualmente el 66% de los contribuyentes de Patentes y el 63% de los de ABL ya gestionan sus boletas en formato digital.

El organismo también destacó el impacto económico de esta transformación, estimando un ahorro anual de 3.900 millones de pesos al eliminar costos asociados a impresión, distribución y logística.