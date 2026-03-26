Desde Provincia destacaron que el sistema público de salud atraviesa un momento de demanda histórica, impulsado principalmente por una fuerte migración de pacientes con cobertura social hacia los hospitales y centros de salud estatales. El dato más alarmante surge del análisis de la obra social de los jubilados: hoy, dos de cada tres beneficiarios de PAMI en la provincia se atienden en el sistema público.

De un universo de aproximadamente 69 mil afiliados que PAMI tiene en la región, 43.473 son usuarios activos del sistema público, una cifra que ha crecido sostenidamente desde los 38.423 registrados al inicio de la actual gestión en diciembre de 2023.

Esta "migración" hacia lo público no es solo estadística, sino que se traduce en una presión operativa sin precedentes. Según explicaron desde la cartera sanitaria, el hecho de que la mayoría de los jubilados elijan o deban recurrir al hospital público genera una sobrecarga que se manifiesta en mayores tiempos de espera y una alta ocupación de camas.

Las complicaciones que producen las demoras de la obra social nacional

Muchos pacientes permanecen internados en el sector público a la espera de materiales de osteosíntesis o prótesis que PAMI debe cubrir, al igual que otras obras sociales y prepagas. Esta situación obliga al Estado provincial a sostener la ocupación de camas y los cuidados médicos de pacientes que tienen cobertura, pero que no reciben respuestas en tiempo y forma del sector privado o nacional.

Desde el ministerio de Salud informaron que actualmente la Provincia mantiene un juicio con PAMI por atrasos en los pagos de 1.500 millones de pesos. Al respecto, el ministro, Martín Regueiro, explicó que se mantiene el diálogo con la actual conducción de la obra social para llegar a un acuerdo, no solamente de dicha deuda sino también de las nuevas facturaciones, ya que muchas prestaciones solo se hacen en el sistema público.

Cada vez más personas se atienden en el sistema público de salud de Neuquén y eso también puede observarse en cómo aumentó el recupero financiero, es decir, lo que el sistema le cobra a las obras sociales por las prácticas realizadas. Así, el titular de la cartera sanitaria señaló que en enero de 2024 se facturó a las obras sociales $838 millones, mientras que en febrero de este año se facturaron $5.742 millones, lo que también permite invertir y crecer.

En este sentido, Regueiro señaló: “El sistema público de salud tiene 148 mil metros cuadrados, durante el año pasado inauguramos unos 14 mil metros cuadrados, casi el 10 por ciento de obras de toda la historia del sistema y tenemos un montón de centros nuevos que estamos construyendo y lo estamos haciendo porque realmente la demanda que tenemos como sistema de salud es muy alta. Somos un sistema que está creciendo permanentemente y cuando consideramos la cantidad de consultas en el sistema en las últimas dos semanas batimos récord de consultas en la historia del sistema de salud".