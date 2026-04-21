El economista y exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, expresó su respaldo al plan económico impulsado por Javier Milei, destacando que Argentina ha retomado una combinación adecuada entre superávit fiscal y un régimen de tipo de cambio flotante.

No obstante, Dujovne recomendó a Milei adoptar una postura más conciliadora en el debate público, especialmente en sus interacciones con periodistas y otros economistas, a fin de fomentar una percepción de mayor estabilidad y reducir la sensación de precariedad económica.

Dujovne avala el ajuste de Milei y aconseja moderar el discurso público

En relación con la evolución del tipo de cambio, el exfuncionario aclaró que aunque puede haber cierta movilidad, no se esperan fluctuaciones abruptas ni saltos significativos en la brecha cambiaria.

Por otro lado, en medio de la convulsión generada por las elecciones presidenciales en Perú, Javier Milei decidió cancelar un viaje que tenía previsto realizar a ese país en el corto plazo.