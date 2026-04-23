El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió las tasas de interés vigentes para plazos fijos en pesos a 30 días que ofrecen los principales bancos del país. Esta información resulta clave para los ahorristas que buscan preservar el poder adquisitivo de sus depósitos mediante esta herramienta financiera.

En el sitio oficial del BCRA, presidido por Santiago Bausili, se encuentra disponible una tabla comparativa con las tasas ofrecidas por las entidades bancarias que operan en Argentina. En ella se incluyen los 10 bancos con mayor volumen de depósitos, además de otros que informaron sus tasas para no clientes, permitiendo así a cualquier persona evaluar la oferta vigente.

Las tasas, los bancos y las desregulaciones

Según el organismo, “esta tabla está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”. Esto facilita que quienes ya son clientes puedan constituir su plazo fijo a través de home banking, mientras que los no clientes pueden acceder directamente a la página web del banco elegido para realizar el trámite.

El BCRA destaca que la apertura de un plazo fijo no implica ningún costo para las personas usuarias, ni requiere papeleo o trámites adicionales, lo que simplifica el acceso a este instrumento.

Desde 2024, el Banco Central eliminó la regulación sobre las tasas mínimas de interés para depósitos fijos en pesos, dejando que cada banco defina libremente el porcentaje que ofrece a sus clientes. Por lo tanto, las tasas pueden variar significativamente entre distintas entidades.

Tasas de plazo fijo a 30 días banco por banco

En esta jornada, las tasas disponibles para depósitos a 30 días reflejan la competencia entre bancos estatales y privados, quienes ajustan sus propuestas según las condiciones del mercado y la estrategia comercial de cada institución.

Los interesados pueden consultar la nómina completa de bancos y sus respectivas tasas para constituir plazos fijos en pesos a 30 días directamente en la web del BCRA, lo que permite comparar y elegir la opción más conveniente según su perfil y necesidades financieras.