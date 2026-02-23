Este lunes 23 de febrero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer las tasas de interés vigentes para plazos fijos en pesos a 30 días, una información fundamental para quienes buscan proteger el poder adquisitivo de sus ahorros mediante esta modalidad.

En su sitio oficial, el BCRA presenta una tabla comparativa con las propuestas de los bancos más importantes del país, destacando los 10 con mayor volumen de depósitos e incluyendo también a aquellos que reportaron tasas para no clientes. Esto permite que cualquier persona, cliente o no de una entidad, pueda evaluar y elegir la opción más conveniente para constituir un plazo fijo.

El organismo, presidido por Santiago Bausili, aclara que la contratación de plazos fijos no implica costos, trámites ni papeleos para los usuarios, y puede realizarse cómodamente a través de home banking o directamente en las páginas web de los bancos elegidos.

Desde enero, las tasas de interés para plazos fijos han experimentado un incremento, con rendimientos que actualmente se encuentran entre el 20% y el 30%, reflejando el impacto de las decisiones de política monetaria y la desregulación establecida en 2024, cuando el BCRA eliminó las tasas mínimas para depósitos fijos en pesos.

Con la eliminación de la tasa mínima, cada banco determina libremente el porcentaje de interés que ofrece a sus clientes, generando una diversidad de propuestas en el mercado. A continuación, se presenta un listado de las tasas que ofrecen los principales bancos estatales y privados para depósitos a 30 días, actualizado para este lunes 23 de febrero.

Tasas de interés para plazos fijos en bancos este 23 de febrero

Esta información es clave para los ahorristas que buscan maximizar sus ganancias y mantener el valor real de sus fondos en un contexto económico fluctuante. La transparencia en las tasas permite tomar decisiones informadas y aprovechar las mejores condiciones disponibles.