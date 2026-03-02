El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha un nuevo mecanismo que permitirá a bancos y entidades financieras cobrar las cuotas de préstamos mediante transferencias inmediatas con débito directo, en un esquema que busca mayor seguridad y previsibilidad para los usuarios.

El instrumento, denominado Cobro con Transferencia (CCT), estará disponible a partir del 31 de agosto de 2026 y apunta a simplificar el pago de créditos personales mediante débitos automáticos desde la cuenta donde fueron acreditados los fondos.

El diseño del sistema toma como referencia experiencias internacionales como el Pix automático de Brasil, así como modelos implementados en India y Australia, adaptados al marco regulatorio local y a las propuestas elevadas por el ecosistema de pagos durante el último año.

El esquema establece condiciones claras: solo podrán cobrarse cuotas fijas e iguales y la relación entre cuota e ingreso no podrá superar el 30% de los ingresos del deudor, un límite que busca evitar situaciones de sobreendeudamiento.

Además, cada vencimiento contará con hasta tres intentos de cobro, deberá notificarse al cliente con un día de anticipación y requerirá un consentimiento único y explícito para su activación. El usuario también tendrá la posibilidad de cancelar la adhesión de manera inmediata si así lo desea.

El uso del sistema quedará restringido a entidades financieras y proveedores no financieros de crédito autorizados, mientras que la figura del “aceptador de CCT” será la única habilitada para ofrecer este mecanismo, garantizando interoperabilidad y estándares de prevención del fraude.

En una segunda etapa, el Central prevé ampliar esta modalidad para el cobro de servicios públicos y otros pagos periódicos, con el objetivo de profundizar la digitalización de las finanzas y fortalecer el marco de finanzas abiertas.