El sistema aéreo argentino vuelve a enfrentar incertidumbre debido a la escalada del conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que podría afectar la normalidad de los vuelos el jueves 30 de abril.

Tras las demoras y reprogramaciones registradas el pasado viernes, los gremios del SMN evalúan repetir un "apagón informativo" que impactaría directamente en la operación aérea. La falta de datos meteorológicos confiables es un factor crítico para la seguridad y la organización de los vuelos.

El enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y los trabajadores del SMN ha ganado en intensidad tanto en el ámbito político como técnico, tensionando aún más el panorama. El apagón del viernes pasado obligó a aerolíneas, agencias de viajes y aeropuertos a reordenar sus operaciones, generando demoras y ajustes en los itinerarios.

La controversia se profundizó tras las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien cuestionó el funcionamiento del organismo: "El SMN podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y una estructura mucho más chica". Señaló que el sistema actual depende de estaciones manuales y tecnología obsoleta, y aseguró que podría operar con menos personal sin perder calidad.

En respuesta, Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), rechazó las críticas oficiales y advirtió: "Se van a complicar nuevamente los vuelos por culpa del Gobierno". Además, acusó al Ejecutivo de promover un ajuste sobre un servicio esencial y sostuvo que "todos los datos que difundió son falsos y buscan justificar el vaciamiento del organismo".

Conflicto en SMN genera alerta por demoras en vuelos del jueves 30

Aguiar también alertó sobre las consecuencias operativas: "Las cesantías ponen en riesgo servicios clave como las alertas tempranas, los vuelos y la navegación". En este contexto, ATE considera un paro con posible apagón informativo el jueves 30, lo que podría traducirse en nuevas demoras, reprogramaciones o cancelaciones.

Este conflicto se suma a las recientes modificaciones regulatorias en el sector aerocomercial impulsadas por el gobierno, como la privatización de Intercargo y la eliminación de la exclusividad en los servicios de rampa, medidas que han generado preocupación en la industria y añadido complejidad al escenario operativo.

La previsibilidad se vuelve un recurso clave en este momento, ya que cualquier interrupción en servicios esenciales puede amplificar el impacto en el sistema aéreo. Con el antecedente inmediato del viernes, la alerta se mantiene alta ante la posibilidad de que las medidas sindicales vuelvan a afectar la normalidad en los vuelos.

Para el sector turístico, especialmente las agencias de viajes, el principal desafío es manejar la incertidumbre y brindar acompañamiento a los pasajeros en un contexto que sigue en desarrollo y sin certezas definidas.