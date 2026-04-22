Luego de varias jornadas con lluvias y temperaturas suaves, Buenos Aires se prepara para recibir el primer frío polar importante del otoño, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante este martes y hasta el viernes, el viento norte continuará impulsando aire cálido y húmedo en el centro del país, lo que provocará inestabilidad y lluvias en el Litoral y zonas cercanas. Sin embargo, esta situación cambiará hacia el fin de semana.

El domingo se espera la llegada de un frente frío que reactivará las tormentas, con precipitaciones acumuladas que oscilarán entre 10 mm y 40 mm, y picos de hasta 60 mm en el sur del Litoral, el norte de Entre Ríos y el este de la provincia de Buenos Aires.

El descenso marcado de las temperaturas comenzará a notarse a partir del lunes 27 de abril, cuando ingrese una masa de aire polar que despejará los cielos y provocará una caída generalizada del termómetro.

Según el pronóstico, desde el miércoles la probabilidad de lluvias será prácticamente nula debido a la presencia de aire más frío y seco. Se prevé una mínima estimada de 12 °C en las mañanas, con sensación térmica aún menor en zonas suburbanas y abiertas.

Frío polar en Buenos Aires: fuerte descenso de temperaturas desde el lunes 27

La estabilidad atmosférica se mantendrá durante el jueves y viernes, con cielos parcialmente nublados y tardes templadas que no superarán los 23 °C. Además, el modelo europeo ECMWF indica que el aire frío se intensificará hacia el domingo siguiente, con una máxima prevista de apenas 19 °C, reflejando un patrón de enfriamiento consistente en la región pampeana.