El organismo oficial Mi Anses divulgó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a abril de 2026, que incluye un incremento del 2,9% en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. Esta actualización afecta directamente a millones de familias beneficiarias de uno de los programas sociales más importantes del país.

Desde ANSES informaron que “el calendario ya se encuentra disponible para su consulta” y que los titulares de la AUH podrán verificar el detalle de sus haberes mensuales ingresando a la plataforma digital Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En este sentido, destacaron: “Desde la primera fecha del calendario, los titulares de la AUH podrán ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de su liquidación mensual”.

El incremento del 2,9% es resultado del mecanismo de movilidad vigente, que ajusta las asignaciones conforme a la inflación reciente para preservar el poder adquisitivo frente a la suba de precios.

El calendario oficial de pagos para abril 2026

10 de abril: DNI terminados en 0

13 de abril: DNI terminados en 1

14 de abril: DNI terminados en 2

15 de abril: DNI terminados en 3

16 de abril: DNI terminados en 4

17 de abril: DNI terminados en 5

20 de abril: DNI terminados en 6

21 de abril: DNI terminados en 7

22 de abril: DNI terminados en 8

23 de abril: DNI terminados en 9

Este esquema busca ordenar la acreditación de los pagos y evitar la saturación en los sistemas de cobro. Los montos depositados permanecen disponibles en cuenta para los beneficiarios una vez acreditados.

Tras la actualización de abril, el monto total de la AUH alcanza los $136.666, según la Resolución 79/2026. Sin embargo, se mantiene la retención del 20%, equivalente a $27.333,20, que se acumula para el cobro anual condicionado a la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

De esta manera, el pago directo mensual que reciben los beneficiarios es de $109.332,80. Para quienes tienen hijos con discapacidad, el beneficio se eleva a $445.003. Aplicando la retención correspondiente, el pago directo mensual es de $356.002,40, ubicándose entre los montos más altos dentro del sistema de asignaciones familiares.