La ANSES definió el calendario de pagos de abril 2026 con modificaciones por los feriados de Semana Santa, que impactan en la organización de las fechas de cobro. El esquema mantiene la lógica de pagos escalonados según la terminación del DNI, aunque incorpora adelantos para evitar superposiciones con días no laborables, en los que no hay actividad bancaria.

En paralelo, los haberes previsionales tendrán un aumento del 2,9%, de acuerdo al índice de inflación informado por el INDEC, en el marco del esquema de movilidad vigente por decreto.

Con esta actualización, la jubilación mínima se ubica en $380.319,31, mientras que la PUAM alcanza los $304.255,44 y las pensiones no contributivas llegan a $266.223,52. Además, se mantiene el bono de $70.000 para quienes perciben ingresos mínimos.

En cuanto al cronograma, las pensiones no contributivas se abonarán entre el 10 y el 15 de abril, según terminación de DNI.

Para los jubilados que cobran la mínima, los pagos se extenderán del 10 al 23 de abril, mientras que quienes perciben haberes superiores lo harán entre el 24 y el 30 de abril.

Calendario de pagos ANSES abril 2026

Pensiones no contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

10 de abril DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

13 de abril DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

14 de abril DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

15 de abril DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de abril

10 de abril DNI terminados en 1: 13 de abril

13 de abril DNI terminados en 2: 14 de abril

14 de abril DNI terminados en 3: 15 de abril

15 de abril DNI terminados en 4: 16 de abril

16 de abril DNI terminados en 5: 17 de abril

17 de abril DNI terminados en 6: 20 de abril

20 de abril DNI terminados en 7: 21 de abril

21 de abril DNI terminados en 8: 22 de abril

22 de abril DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

24 de abril DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

27 de abril DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

28 de abril DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

29 de abril DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Desde el organismo señalaron que, pese a los ajustes, el calendario conserva su estructura habitual, con el objetivo de garantizar el cobro en tiempo y forma.