El gobierno de Javier Milei anunció la eliminación del Día del Empleado Público, un asueto que hasta ahora otorgaba un feriado a los trabajadores estatales cada 27 de junio. La medida fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni y se espera que se oficialice en las próximas horas a través del Boletín Oficial.

Este feriado permitía a los estatales disfrutar de un fin de semana largo, pero el gobierno decidió eliminarlo argumentando que la administración pública no debe gozar de privilegios que el sector privado no tiene. "El trabajo en el Estado implica brindar un servicio esencial, que requiere esfuerzo diario y que, de forma directa o indirecta, impacta en el presente y el futuro de la Argentina", afirmó Adorni. Además, señaló que "antes se ponía al Estado por encima del sector privado, lo que consideramos parte del pasado".

La puja por el beneficio del Día del Empleado Público

Según fuentes sindicales y oficiales, la eliminación del asueto alcanzará a los empleados de la administración central y descentralizada. Sin embargo, los trabajadores de las provincias y municipios que mantengan vigente el Día del Empleado Público conservarán el beneficio sin modificaciones.

Entre los sectores afectados se encuentran docentes, auxiliares, personal de salud, fuerzas de seguridad, empleados del Poder Judicial federal y universitarios. También impactará en dependencias como el Banco Central de la República Argentina, Correo Argentino, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ministerios, secretarías, subsecretarías, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor.

La medida provocó una rápida reacción del sindicato ATE, principal representante de los trabajadores estatales. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente al portavoz presidencial: "El único que goza de privilegios del Estado sos vos Manuel Adorni, cara dura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios. Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un sólo día en su vida".

La eliminación del Día del Empleado Público abre un debate sobre las condiciones laborales en el sector estatal y la búsqueda del gobierno por equiparar derechos y obligaciones con el ámbito privado, mientras genera preocupación en los sectores afectados por la medida.