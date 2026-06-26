Tesla, la reconocida compañía de vehículos eléctricos fundada por Elon Musk, está consolidando su ingreso en Argentina con un plan estratégico que tiene a la Patagonia como uno de sus ejes centrales.

Recientemente, la empresa estadounidense firmó un convenio con YPF para desplegar infraestructura de carga rápida en distintos puntos del país. Esta iniciativa incluye la creación de un corredor eléctrico que atravesará el sur argentino hasta alcanzar Ushuaia, la ciudad más austral del planeta.

Elon Musk pone un pie en la Patagonia Argentina

Dentro de esta estrategia regional, la instalación de cargadores rápidos en 17 estaciones de servicio de YPF durante el segundo semestre de 2024 es uno de los proyectos más avanzados. La primera fase arrancará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se extenderá progresivamente hacia otras regiones, con especial atención en la Patagonia.

El plan contempla tres grandes corredores eléctricos: uno que conectará el AMBA con el eje Santa Fe-Rosario, otro que unirá Buenos Aires con Mendoza y un tercero que recorrerá la Patagonia hasta Ushuaia, fortaleciendo la infraestructura para vehículos eléctricos en la zona.

Los cargadores estarán ubicados en estaciones de servicio YPF y contarán con espacios especialmente designados para vehículos eléctricos, facilitando así la movilidad sustentable en el país.

Además de esta red de carga, Tesla mantiene negociaciones con YPF Luz para desarrollar un mega data center en Neuquén, proyecto que podría transformarse en una de las inversiones tecnológicas más significativas de los próximos años en la región.

Este emprendimiento prevé que Tesla aporte la infraestructura tecnológica especializada mientras que YPF suministre la energía necesaria para su funcionamiento. Para avanzar en este plan, una delegación de Tesla visitará Argentina en julio para continuar las conversaciones y evaluar posibles ubicaciones en Neuquén.

El mega data center podría beneficiarse del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que promueve inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores estratégicos.

Tesla impulsa su expansión en Argentina con un corredor eléctrico que llegará hasta Ushuaia

Paralelamente, Tesla explora oportunidades vinculadas a sistemas de almacenamiento energético con baterías de gran escala, tecnología que ya aplica en otros mercados latinoamericanos.

Con la reciente designación de un country manager para Argentina y Uruguay, y el acuerdo firmado con YPF, Tesla inicia pasos concretos para afianzar su presencia en el país y potenciar la movilidad eléctrica en la Patagonia.