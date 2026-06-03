En Argentina, la morosidad en los créditos otorgados a hogares alcanzó un nivel récord del 10,6% en enero de 2026, marcando la tasa más alta en más de dos décadas y evidenciando un aumento sostenido durante los últimos 15 meses consecutivos.

Un informe de la consultora Focus Market, difundido el 6 de abril de 2026, revela que 6 de cada 10 familias han recurrido en los últimos seis meses a deuda no bancaria para afrontar gastos esenciales como alimentos, servicios y alquileres. Este fenómeno refleja una realidad preocupante: el endeudamiento ya no es para consumo, sino para sobrevivir mes a mes.

La morosidad en créditos a familias argentinas supera el 10% y alerta sobre deuda no bancaria

El estudio, basado en una encuesta a 2.670 hogares y complementado con datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al tercer trimestre de 2025, indica que las familias acumulan una deuda total superior a 39 billones de pesos, equivalentes a unos 27.000 millones de dólares.

De ese total, 32,1 billones de pesos corresponden a créditos bancarios, mientras que 6,9 billones provienen de compromisos asumidos fuera del sistema financiero tradicional. En promedio, cada hogar tiene una deuda bancaria cercana a 5.702.809 pesos, y una deuda no bancaria de alrededor de 1.149.431 pesos.

El nuevo endeudamiento con plataformas digitales

El crecimiento de la deuda no bancaria se explica, en parte, por la facilidad y rapidez para obtener estos préstamos a través de plataformas digitales y neobancos como Mercado Pago, Ualá, Brubank y Naranja X. Estas entidades ofrecen aprobación casi inmediata y requisitos mínimos, aunque a costa de tasas de interés muy elevadas.

Por ejemplo, Mercado Pago presenta tasas nominales que oscilan entre el 60% y 249% anual, con un costo financiero total que puede alcanzar hasta el 1.376%. Ualá maneja tasas que parten del 100% y pueden superar el 300%, con costos totales superiores al 450% anual. Brubank y Naranja X también aplican tasas elevadas, que van desde el 100% hasta el 160% o más, dependiendo del perfil del cliente.

Este escenario obliga a muchas familias a asumir deudas caras para cubrir necesidades básicas, lo que agrava su situación financiera y eleva el riesgo de impago. La morosidad creciente preocupa no solo en el ámbito local, sino también a nivel internacional, donde el mercado de crédito privado fuera del sistema bancario comienza a mostrar señales de tensión.

El analista Charles Hugh Smith advierte que “el sistema financiero global está sentado sobre una bomba de tiempo fabricada con crédito barato”. El problema estructural radica en que el crecimiento acelerado del crédito no siempre se acompaña de mejoras en los ingresos o la actividad económica, dificultando la sostenibilidad del endeudamiento.

Cuando la brecha entre crédito y capacidad de pago aumenta, se generan tensiones que afectan a las empresas prestamistas, que también sufren por las moras de sus clientes. Un posible colapso masivo en este sector podría desencadenar un efecto dominó con consecuencias en múltiples áreas de la economía global.