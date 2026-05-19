Sueño de la casa propia: más de 100 personas en la región Pehuén interesadas en acceder a créditos hipotecarios

Con el objetivo de garantizar un acceso más equitativo a las soluciones habitacionales en todo el territorio, el Gobierno de Neuquén continúa con la presentación de las líneas de créditos hipotecarios Neuquén Habita. En esta oportunidad, la jornada se realizó en Zapala, donde se brindó información y asesoramiento a familias de la región del Pehuén interesadas en acceder a esta herramienta financiera.

La actividad estuvo encabezada por equipos de la Secretaría de Vivienda y Hábitat y del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), organismos dependientes del Ministerio de Infraestructura, que continúan recorriendo distintas localidades para acercar detalles sobre las líneas destinadas a construcción, ampliación y refacción de viviendas únicas y de ocupación permanente.

A pocos días de su lanzamiento, la iniciativa ya superó las 1600 familias inscriptas en toda la Provincia. En la región del Pehuén, el interés también se hizo sentir, con más de 100 personas registradas para acceder a los créditos hipotecarios.

La actividad contó con la participación de intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la región; la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich; y el delegado de la región del Pehuén, Rubén García.

La propuesta forma parte de la política impulsada por el gobernador Rolando Figueroa de ordenar para redistribuir, priorizando el uso eficiente de los recursos públicos para ampliar derechos y llegar con soluciones concretas a cada región de la Provincia.

Desde la cartera destacaron que el objetivo de estas jornadas es acercar la información de manera directa a cada comunidad, promoviendo herramientas concretas que permitan a más neuquinos avanzar en el sueño de la casa propia, independientemente de la localidad en la que residan.

El esquema de financiamiento se caracteriza por utilizar recursos propios. Las líneas contemplan financiamiento de hasta el 100% de los proyectos, con montos de hasta $150 millones para construcción y hasta $75 millones para ampliación y refacción, además de plazos de devolución de hasta 20 años para viviendas nuevas.

La semana pasada se realizó una presentación similar en San Martín de los Andes y continuará en el resto de las regiones de la Provincia, para consolidar el carácter federal del programa Neuquén Habita y fortalecer las políticas públicas orientadas a reducir el déficit habitacional.



