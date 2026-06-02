El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno tiene cubiertos los vencimientos de deuda correspondientes a todo el mandato del presidente Javier Milei y afirmó que la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) atraviesa una etapa de fuerte entendimiento.

Durante una exposición ante empresarios e inversores, el funcionario sostuvo que la estrategia financiera diseñada por el equipo económico permite afrontar los compromisos previstos para los próximos años sin que existan riesgos sobre la capacidad de pago del Estado nacional.

“Están totalmente cubiertos los vencimientos para todo el mandato de Milei”, afirmó Caputo al referirse al cronograma de deuda que enfrenta la Argentina hasta diciembre de 2027. Según explicó, el Gobierno viene trabajando en distintas alternativas de financiamiento y administración de pasivos para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones.

El ministro señaló que parte de esa estrategia incluye operaciones de mercado, colocaciones de deuda, utilización de activos del Estado y acuerdos con organismos multilaterales que permiten mejorar las condiciones de financiamiento. Caputo también dedicó un tramo de su intervención a la relación con el FMI. En ese sentido, aseguró que el vínculo entre la administración argentina y el organismo internacional es actualmente “el mejor de todos los tiempos”, destacando el respaldo que recibió el programa económico impulsado por el Gobierno.

Las declaraciones se producen en un contexto donde el Fondo aprobó recientemente nuevas revisiones del acuerdo vigente y autorizó desembolsos destinados a fortalecer las reservas internacionales y acompañar la marcha del programa económico.

El titular del Palacio de Hacienda remarcó además que la administración libertaria logró avanzar en metas vinculadas al equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la recomposición de reservas, aspectos que forman parte de los compromisos asumidos con el organismo internacional.

En los próximos meses, la Argentina deberá afrontar nuevos vencimientos con el FMI y otros acreedores internacionales. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía sostienen que el esquema financiero vigente permite enfrentar esas obligaciones sin sobresaltos.

Las declaraciones de Caputo se suman a otros mensajes recientes del Gobierno orientados a transmitir previsibilidad financiera y reforzar la confianza de los mercados respecto de la capacidad de pago del país durante el resto de la gestión de Javier Milei.