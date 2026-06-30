En una reciente aparición en el programa Duro de Domar, la periodista Nancy Pazos se volvió viral luego de lanzar una crítica contundente contra Mauricio Macri. Durante un intercambio con Pablo Duggan, Pazos expresó sin rodeos: "Macri ha sido un hijo de puta hasta en cómo saludó a Santilli", en referencia al nombramiento del ex Pro como jefe de ministros.

La comunicadora analizó que la incorporación del llamado 'Colorado' a la administración libertaria representa un intento de "dar una vuelta de página" en una gestión que, según ella, se ha mantenido "absolutamente quedada en los últimos meses". Este cambio marcaría, en su visión, un nuevo rumbo para el gobierno actual.

Nancy Pazos criticó contra Macri y a Santilli por el nombramiento

Críticas al gobierno, a Macri y a Santilli

Además, Pazos señaló que el acuerdo político que llevó a esta designación terminó con uno de los argumentos que tanto el oficialismo como sectores del macrismo defendieron durante meses. "Ya no va a poder desmentir que este es un gobierno de coalición, le guste o no a Milei", afirmó con firmeza.

Por otro lado, un abogado se sumó a la controversia al cuestionar declaraciones recientes del exgobernador bonaerense y actual dirigente libertario en otro programa televisivo. En su publicación, manifestó que "Néstor no puede defenderse" y acusó: "Mentís para conseguir cinco minutos de televisión e intentar recuperar una dignidad que perdiste hace mucho tiempo".