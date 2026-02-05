La noticia del fallecimiento de Juan Carlos Velázquez, conocido popularmente como El Mini, generó un profundo impacto en el mundo del espectáculo. La partida del humorista, recordado por su paso por Duro de Domar, despertó mensajes de dolor y homenajes, entre ellos el de Roberto Pettinato, quien lo despidió con palabras cargadas de emoción y gratitud.

A pocas horas de conocerse la triste información, Roberto Pettinato utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una sentida publicación al actor con quien compartió varias temporadas al aire. “Un abrazo a la familia y a mi entrañable ‘Mini’ por todo lo que nos y me dio en el humor y en nuestras charlas. Sos y serás inolvidable para mí”, escribió el conductor junto a una imagen de Juan Carlos Velázquez.

En ese mismo mensaje, Pettinato evocó una anécdota que reflejó el vínculo cercano que mantenían y el espíritu humorístico de El Mini. “Aún recuerdo cómo nos reímos el día que me dijiste ‘muchos creen que soy enano. ¡No! Soy una persona pequeña’”, recordó, y cerró con un contundente “Amor por siempre”.

El dolor también fue expresado por Fabián Cerfoglio, histórico locutor de Duro de Domar, quien recordó otra de las frases emblemáticas del humorista. “‘¡No soy enano, soy liliputiense!’, gritaba”, escribió, antes de despedirlo con un simple pero sentido “buen viaje, Juan Carlos”.

La muerte de Juan Carlos Velázquez se conoció este miércoles y rápidamente sacudió al ambiente artístico. Su hermano Ezequiel relató los últimos momentos del actor: “Entró al hospital en la madrugada con una neumonía muy fuerte y al mediodía lo subieron a terapia intensiva y sufrió un paro cardiorrespiratorio. No pudieron hacer nada y falleció”.

En la memoria colectiva quedó su rol en Duro de Domar, donde su espontaneidad lo convirtió en un personaje inolvidable. Frases como “Roberto, estoy recaliente” se volvieron parte del folklore televisivo y consolidaron la popularidad de El Mini en la pantalla chica.

Sin embargo, su camino profesional no estuvo exento de dificultades. “La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión. Parece que los productores se han olvidado de mí”, confesó tiempo atrás Juan Carlos Velázquez, reflejando el distanciamiento del medio y la falta de oportunidades laborales.

En los últimos años, la crisis económica y la pandemia lo obligaron a reinventarse lejos del escenario. “Estoy vendiendo lámparas, cables, todo lo que es eléctrico”, contó en una entrevista, mientras encontraba refugio en la fe, que se volvió central en su vida y en los mensajes que compartió en redes sociales pocos días antes de su muerte.