Un tenso y violento episodio se vivió durante una sesión de la Comisión de Movilidad Urbana en Mar del Plata, donde taxistas y conductores de aplicaciones de transporte protagonizaron un enfrentamiento que incluyó patadas, empujones y golpes de puño. El incidente quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó, generando gran repercusión en la ciudad balnearia.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, expresó su firme rechazo ante lo sucedido y aseguró que todos los concejales comparten esa postura. “Hablando con todos los concejales, es una situación que repudiamos”, afirmó. La situación ocurrió a pocos minutos de iniciada la sesión, en el área destinada a los asistentes, mientras se debatían proyectos para regular las plataformas digitales de transporte en el partido de General Pueyrredón.

Violento enfrentamiento entre taxistas y choferes de apps en Mar del Plata genera rechazo institucional

Recalt enmarcó la disputa dentro de un conflicto con fuerte componente económico y social, señalando que ambos sectores son trabajadores que buscan sostener a sus familias. “No dejan de ser todos trabajadores, en donde intentan también ver de qué forma pueden llevar el sustento a sus casas”, comentó. Asimismo, asumió la responsabilidad institucional del Concejo y adelantó que las discusiones continuarán para brindar certezas y seguridad jurídica a los vecinos.

El concejal Guido García, de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, explicó que la sesión comenzó con la exposición de propuestas regulatorias por parte de ambos sectores. El temario incluía una iniciativa de la CC para regular las apps y otra de la UCR para modificar la normativa de los taxistas. Sin embargo, el debate se tornó tenso cuando Facundo Setzes, referente de los conductores de aplicaciones, mencionó fallos judiciales que avalan la legalidad de su actividad, lo que provocó silbidos y reacciones airadas.

En el video se observa cómo Setzes se enfrenta con varios taxistas y llega a golpear en el rostro a una mujer. “Muchachos, por favor”, intenta calmar la situación Guido García, sin éxito. Ambos concejales coincidieron en repudiar lo ocurrido y en lamentar que no se haya podido mantener un debate respetuoso como el que sostuvieron meses atrás.

El foco del conflicto radica en la contradicción entre una ordenanza vigente que prohíbe la operación de plataformas digitales de transporte y la existencia de un mercado que funciona de facto con sus propias reglas. Esta tensión legal y práctica es la que desencadenó el enfrentamiento entre los sectores.

Desde el Concejo admiten que estos episodios no son casos aislados y que los debates sobre la regulación deben continuar, teniendo en cuenta también a los usuarios que utilizan estas plataformas. El objetivo es encontrar una solución que permita la convivencia de ambos sistemas sin perjudicar a ninguno.

Recalt enfatizó la importancia de un diálogo amplio y plural: “Siempre esta discusión se tiene que tomar escuchando todas las voces, escuchando todos los proyectos”. La intención es evitar que los taxistas sientan que se les impone un modelo excluyente y lograr un marco regulatorio que contemple la realidad actual y las necesidades de todos los involucrados.