El sábado 16 de mayo, Mar del Plata será el escenario de una nueva edición del festival CAFEST, que se desarrollará durante diez horas consecutivas, de 11 a 21, en dos emblemáticos espacios de la ciudad de Mar del Plata: Villa Victoria y Villa Mitre.

Organizado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), el evento promete una jornada cargada de experiencias culturales y gastronómicas al aire libre, con la participación de más de 30 cafeterías locales que ofrecerán cafés de especialidad, degustaciones y variadas opciones para acompañar.

Música, café y propuestas grastronómicas

Los asistentes podrán recorrer ambos predios simultáneamente y disfrutar de la ambientación musical a cargo de reconocidos DJs de música electrónica, quienes crearán un ambiente relajado y propicio para bailar y compartir con amigos y familiares.

Además de la propuesta gastronómica, CAFEST Vol. III contará con una feria de emprendedores donde se exhibirán productos de diseño y manufactura independiente, consolidando el festival como una plataforma para el talento local.

Festival CAFEST Vol. III en Mar del Plata con cafés y música en vivo

Para sumar a toda la familia, se habilitará un espacio infantil con actividades especialmente diseñadas para los más pequeños, mientras que durante la mañana se realizarán charlas abiertas con especialistas en el mundo del café, que invitan a toda la comunidad a participar y aprender.

Este evento busca no solo promover la producción local y el consumo consciente, sino también fortalecer los espacios de encuentro cultural, posicionando a Mar del Plata como un polo gastronómico en crecimiento dentro del ámbito nacional.

Con entrada libre y gratuita, CAFEST Vol. III se presenta como una cita imperdible para los amantes del café, la música y la cultura local, ofreciendo una experiencia única que combina sabor, arte y comunidad en un solo lugar.