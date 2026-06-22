El riesgo país profundiza su descenso y consolida la confianza de los mercados

El riesgo país argentino inició la jornada con una nueva baja y continúa afianzando la tendencia descendente que viene mostrando durante las últimas semanas, en un contexto marcado por la recuperación de los bonos soberanos y una mejora en la percepción de los mercados sobre la economía local.

El indicador elaborado por JP Morgan se mantiene cerca de los niveles más bajos registrados en los últimos ocho años, luego de haber perforado recientemente el piso de los 450 puntos básicos y acercarse a la zona de los 430 puntos.

La caída del riesgo país está estrechamente vinculada al desempeño positivo de la deuda argentina en dólares. En las últimas jornadas, los bonos soberanos registraron importantes subas impulsadas por la mejora en la calificación crediticia otorgada por Standard & Poor's y por las expectativas de continuidad del programa económico del Gobierno.

Desde comienzos de 2026, el indicador acumula una reducción significativa y se ubica muy por debajo de los valores observados al inicio de la gestión de Javier Milei. Analistas consideran que esta evolución refleja una mejora en las condiciones financieras y una mayor confianza de los inversores respecto de la capacidad de pago del país.

La disminución del riesgo país también alimenta las expectativas de un eventual regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito en mejores condiciones, aunque desde el Gobierno han señalado en distintas oportunidades que no prevén una vuelta inmediata al endeudamiento externo.

El comportamiento del indicador seguirá siendo observado de cerca por el mercado durante las próximas semanas, especialmente en función de la evolución de los bonos, las reservas internacionales y las variables macroeconómicas que influyen en la percepción de riesgo de la economía argentina.