En un acto que reunió a más de 50 intendentes de 14 provincias argentinas, la sede de la AMIA fue escenario de un reclamo federal por justicia a 32 años del atentado terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994. Los jefes comunales firmaron una declaración conjunta que demanda el fin de la impunidad y el fortalecimiento de la lucha contra el antisemitismo en todo el territorio nacional.

El Encuentro Federal por la Memoria convocó a representantes de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán, simbolizando un compromiso nacional para mantener viva la memoria y la exigencia de justicia por la tragedia que dejó 85 víctimas fatales.

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, participaron en representación del gobierno nacional. Este último manifestó que “la impunidad no solo afecta a las víctimas y a sus familias. Hiere a toda la Argentina. Es tiempo de saldar esa deuda”, y subrayó que la causa AMIA es una prioridad para el Ejecutivo.

El eje central del encuentro fue la firma de un documento donde los intendentes ratificaron su compromiso con la justicia, la preservación de la memoria y la promoción de iniciativas que fortalezcan la convivencia democrática, los derechos humanos y la educación en valores. El texto también insta a implementar acciones concretas para prevenir y erradicar el antisemitismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación, además de destacar que una Justicia independiente y eficaz es indispensable para consolidar una sociedad más justa.

Jorge Macri resaltó la capacidad de la AMIA para reunir a representantes de diversas corrientes políticas en una causa común y advirtió sobre el resurgimiento de discursos de odio cuando se deterioran valores fundamentales como el respeto y la solidaridad.

Un espacio de encuentro para no olvidar

El presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, valoró la presencia de intendentes de todo el país y expresó que buscan que el mensaje del atentado trascienda las fronteras y refuerce el compromiso social. “Queremos crear un espacio de encuentro para que los intendentes entiendan y transmitan lo que significó el atentado a la AMIA. Debemos construir una sociedad mejor y darle sentido a que esas muertes no hayan sido en vano”, afirmó.

Daniel Passerini, intendente de Córdoba, destacó que el atentado “no fue contra una colectividad, sino contra toda la República Argentina”, calificándolo como el ataque terrorista más grave en la historia del país que sigue sin resolverse. Además, resaltó el trabajo de AMIA y DAIA para federalizar la conmemoración con la participación de intendentes de distintas provincias.

Passerini subrayó la importancia del federalismo para enfrentar los desafíos nacionales y mencionó que en Córdoba se implementan políticas públicas para combatir el antisemitismo, la xenofobia y otras formas de discriminación, incluyendo programas educativos sobre el Holocausto y el terrorismo de Estado. “El mejor legado que puede dejar una tragedia como esta es que el dolor sirva para que en la Argentina no vuelva a pasar nunca más”, enfatizó.

El intendente también valoró la AMIA como una institución con un profundo espíritu mutual y solidario, que brinda asistencia tanto a miembros de la comunidad judía como a personas ajenas a ella. “La AMIA trabaja con transparencia y cercanía a la gente. Es un ejemplo del compromiso social que desarrolla desde hace décadas”, concluyó.

Antes de la firma, se rindió homenaje a las víctimas con un minuto de silencio, el encendido de 85 velas y una plegaria dirigida por el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra. Participaron familiares de las víctimas, junto al presidente de DAIA, Mauro Berenstein, y el presidente del Vaad Hakehilot de AMIA, Marcos Cohen.

Más de 50 intendentes exigen justicia por el atentado a la AMIA y rechazan el antisemitismo

Como cierre, los intendentes recibieron una serigrafía del artista Martín Ron, autor de “El muro de la memoria”, obra ubicada en el edificio de Pasteur 633. Esta actividad forma parte del conjunto de iniciativas organizadas por AMIA durante el Mes de la Memoria.

El encuentro contó también con la presencia de los embajadores argentino e israelí en sus respectivos países, Axel Wanisch y Eyal Selá, junto a funcionarios nacionales y provinciales como Cristina Álvarez Rodríguez, Fulvio Pompeo y Juan Manuel Olima.